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Börekçiye silahlı saldırı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 23:53 | Son Güncelleme

Adana’da bir börekçiye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan börekçide meydana geldi.

Adana’da bir börekçiye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan börekçide meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, börekçiye gelerek işyeri sahibi olan 2 kişiyi tabanca ile vurdu. Ardından saldırı düzenleyen zanlı otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Yaralılar yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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