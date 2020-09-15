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Borell: AB-Türkiye ilişkileri tarihi dönüm noktasında

15.09.2020 13:31 | Son Güncelleme

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borell, AB-Türkiye ilişkilerinin “tarihi bir dönüm noktasında” olduğunu söyledi.

Borell: AB-Türkiye ilişkileri tarihi dönüm noktasında

Yetkiliye göre, ilişkilerin geleceğini Türkiye hükümetinin tutumu belirleyecek.Bugün Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen oturumda Doğu Akdeniz'deki gelişmeler özelinde Türkiye ile ilişkiler ele alınıyor. Oturuma katılan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Türkiye ile ilişkilerin "tarihi bir dönüm noktasında" olduğunu belirterek, ilişkilerin geleceğini Türk hükümetinin gelecek günlerdeki tutumunun belirleyeceğini söyledi.

"Doğu Akdeniz tutumu ilişkilerimizi kötüleştirdi”

Türkiye'nin hukuk devleti ilkesinden ve temel değerlerden giderek uzaklaştığını ifade eden Borell, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz araştırma faaliyetlerinin durumu daha da kötüleştirdiğine dikkat çekti. AB yetkilisi, "Türkiye'deki gelişmelerin, Doğu Akdeniz'deki tutumun ve diğer unsurların ilişkilerimizin gelecekte nasıl şekilleneceği ile ilgili soru işaretleri doğurduğu kesin” diye konuştu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerini ilk etapta durdurmuş olmasının "doğru yönde bir adım” olduğunu ifade eden Borell, bunun sürecin diyalogla sonuçlanacağı konusunda umut verici olduğunu ifade etti. Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki sorunun "askeri çözümü” olmadığını vurgulayan Borell, tek çözümün "diyalog ve müzakere” olduğunu vurguladı.

AB'ye aday ülke olmayı sürdüren Türkiye ile yürütülen üyelik müzakereleri 2018 yılında askıya alınmıştı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinin 24 Eylül'de düzenlenecek AB Zirvesi'nde ele alınması bekleniyor. Zirvede Türkiye'ye yönelik yaptırımların kabul edilmesi gündeme gelmişti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dandias, DW'ye açıklamasında Türkiye'nin uluslararası hukuku ve deniz hukukunu ihlal ettiğini belirterek, "Türkiye aklıselime, diyaloğa ve uluslararası hukukun ilkelerine geri dönmezse yaptırımlar gündeme alınır” demişti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz araştırması yapan sismik araştırma gemisi Oruç Reis 12 Eylül gecesi bölgeden ayrılarak Antalya Limanı'na çekilmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Akdeniz'de geri adım atmadığını, Oruç Reis'in bakım için limana çekildiğini söylemişti.

Reuters,dpa/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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