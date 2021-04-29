HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Boris Johnson'a yolsuzluk şoku: Yaklaşık 1 milyon TL'ye restore etmiş

Boris Johnson'a yolsuzluk şoku: Yaklaşık 1 milyon TL'ye restore etmiş

29.04.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Başbakanlık konutundaki dairesinin tadilat giderlerini bağış paralarıyla karşıladığı iddiaları üzerine tadilatın finansmanına yönelik resmi soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Boris Johnson'a yolsuzluk şoku: Yaklaşık 1 milyon TL'ye restore etmiş

Johnson'a Avam Kamarası'nda yapılan Başbakana Sorular Oturumu'nda, Başbakanlık konutundaki dairesinin tadilatının finansmanını kimin sağladığı soruldu. Masrafları kendisinin karşıladığını söyleyen Johnson, partisinden borç alıp almadığı yönündeki soruları yanıtlamayı ise reddetti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Başbakan'a dairenin tadilatıyla ilgili herhangi bir kural veya yasanın çiğnendiğine inanıp inanmadığını sordu. Soruyu, "Hayır" şeklinde cevaplandıran Johnson, "yerine getirmek zorunda olduğu gereksinimleri tam olarak karşıladığını" ifade etti.

Başbakan Johnson'a, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üçüncü kez karantinaya girmek yerine binlerce cesedin üst üste yığılmasını tercih edeceğini söyleyip söylemediği de soruldu.

Johnson, BBC, ITV ve Daily Mail'e konuşan kaynaklara rağmen böyle bir ifade kullanmadığı konusunda ısrar etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'daki dairenin tadilatı nedeniyle Muhafazakar Partiyle mart ayından bu yana temas halinde olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, tadilatın finansmanına yönelik "bir suçun meydana gelmiş olabileceğinden şüphelenmek için makul gerekçeler bulunduğuna" dikkat çekilerek soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın Muhafazakar Partiye yakın iş insanlarının bağışlarıyla Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin yenilenmesi için "yasa dışı" ve "gizli" bir plan hazırladığını iddia etmişti.

Cummings, bu durumu "etik dışı, aptalca, muhtemelen yasa dışı" şeklinde niteleyerek Johnson'ın siyasi bağışların şeffaf bir şekilde açıklanmasına ilişkin kuralları ihlal ettiğini aktarmıştı.

İddialar üzerine Başbakanlık, konutun finansmanı konusunda Johnson'ın "seçim kanununa uygun hareket ettiği" açıklamasında bulunmuştu.

Ülkede her yıl başbakana konutundaki tadilat giderleri için 30 bin sterlin hibe edilmesine rağmen konuttaki son tadilatın verilen hibeyi aştığı ve yaklaşık 200 bin sterline mal olduğu iddia edildi.

Hükümet, Johnson'ın dairesindeki tadilat giderlerini kendi imkanlarıyla karşıladığını ileri sürüyor.

SEÇİM KOMİSYONU

Ülkede 2001 yılında kurulan Seçim Komisyonu, Birleşik Krallık'taki siyasi partilerin finansmanını düzenleyen bağımsız bir organ olarak, siyasi partilere yapılan bağışların kurallara uygun olup olmadığını izliyor.

Siyasi partilerin ve kampanyacılarının, bağışları Seçim Komisyonuna bildirme zorunluluğu bulunuyor.

Seçim Komisyonu, Siyasi Partiler, Seçimler ve Referandumlar Yasası uyarınca kendi yaptırımlarını da uygulayabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şans eseri buldu! Köylülerin keşfi heyecan yarattı Şans eseri buldu! Köylülerin keşfi heyecan yarattı
114 yaşında ülkenin en yaşlı kişisi oldu!114 yaşında ülkenin en yaşlı kişisi oldu!
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Yolsuzluk İngiltere

En Çok Okunan Haberler

Blinken'ın S-400 açıklamasına Türkiye'den cevap

Blinken'ın S-400 açıklamasına Türkiye'den cevap

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Maçının ardından gerginlik çıktı

Maçının ardından gerginlik çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Bakan Soylu'dan 'Thodex' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Thodex' açıklaması

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.