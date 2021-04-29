Boris Johnson'a yolsuzluk şoku: Yaklaşık 1 milyon TL'ye restore etmiş

Johnson'a Avam Kamarası'nda yapılan Başbakana Sorular Oturumu'nda, Başbakanlık konutundaki dairesinin tadilatının finansmanını kimin sağladığı soruldu. Masrafları kendisinin karşıladığını söyleyen Johnson, partisinden borç alıp almadığı yönündeki soruları yanıtlamayı ise reddetti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Başbakan'a dairenin tadilatıyla ilgili herhangi bir kural veya yasanın çiğnendiğine inanıp inanmadığını sordu. Soruyu, "Hayır" şeklinde cevaplandıran Johnson, "yerine getirmek zorunda olduğu gereksinimleri tam olarak karşıladığını" ifade etti.

Başbakan Johnson'a, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üçüncü kez karantinaya girmek yerine binlerce cesedin üst üste yığılmasını tercih edeceğini söyleyip söylemediği de soruldu.

Johnson, BBC, ITV ve Daily Mail'e konuşan kaynaklara rağmen böyle bir ifade kullanmadığı konusunda ısrar etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'daki dairenin tadilatı nedeniyle Muhafazakar Partiyle mart ayından bu yana temas halinde olunduğu kaydedildi.