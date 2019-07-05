Boris Johnson, BBC'nin 'Dışişleri Bakanıyken hassas istihbarat bilgilerine erişimi engellenmek istendi' haberinin doğru olmadığını söyledi

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin genel başkan adayı Boris Johnson, BBC'nin bugün yayımladığı kendisiyle ilgili özel haberin doğru olmadığını söyledi.

BBC Güvenlik Muhabiri Gordon Corera'ya göre İngiltere Başbakanı Theresa May, dışişleri bakanı olduğu dönemde Boris Johnson'ın hassas bazı istihbarat bilgilerine erişimini engellemek istedi.

Seçilmesi halinde İngiltere'nin yeni başbakanı olacak Johnson ise haber için "Doğru değil" dedi.

Eski dışişleri bakanına yakın kaynaklar da Johnson'ın bu görevdeyken, görmek istediği tüm belgelere erişimi olduğunu söyledi.

Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüleri ise istihbarat ile ilgili konularda yorum yapmayacaklarını söyledi.

Boris Johnson, dışişleri bakanı olarak İngiliz dış istihbarat servisi MI6'e ilk ziyaretini 20 Ekim 2016'da gerçekleştirmiş, MI6'in başında bulunan Alex Younger ile kamuoyuna yaptıkları açıklamada bilgi alışverişinde bulunduklarını söylemişti.

Ancak BBC Güvenlik Muhabiri Gordon Corera'ya adlarının açıklanmaması koşuluyla konuşan kaynaklar, arka planda MI6 ve Johnson arasında istihbarat paylaşımı konusunda çekişme yaşandığını söyledi.