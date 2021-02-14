Boris Johnson: Birleşik Krallık'ta aşı yapılan kişi sayısının 15 milyonu aşması önemli bir dönüm noktası

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, bugün itibarıyla en az bir doz koronavirüs aşısı yapılan kişi sayısının 15 milyonu aştığını açıkladı.

Johnson bu "sıra dışı başarının önemli bir dönüm noktası" olduğunu söyledi.

Hükümet aşı sıralamasında öncelikli dört grubun Şubat ortasına kadar aşılanmasını hedefliyordu.

Konuyla ilgili yarın bir basın toplantısının yapılması bekleniyor.

Bugün bir video yayınlayan Boris Johnson, ülke genelindeki çabaları tebrik etti ve ekledi:

"Fakat kimse rehavete kapılmamalı. Önümüzde uzun bir yol var ve bazı engellerle karşılaşmamız kaçınılmaz olacak. Ancak bugüne kadar başardıklarımız sayesinde özgüvenli bir şekilde hareket edebiliriz."

Ulusal Sağlık Sistemi yöneticisi Sir Simon Stevens da ilk aşının yapılmasının ardından geçen 10 haftada başarılanların "büyük bir ortak başarı" olduğunu söyledi, "Aşı programımız Avrupa'nın en büyüğü ve en hızlısı" dedi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock artık her dört yetişkinden birinin bu hastalığa karşı bağışıklığının olduğunu belirtti.