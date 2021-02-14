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Boris Johnson: Birleşik Krallık'ta aşı yapılan kişi sayısının 15 milyonu aşması önemli bir dönüm noktası

14.02.2021 20:30 | Son Güncelleme:
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Boris Johnson: Birleşik Krallık'ta aşı yapılan kişi sayısının 15 milyonu aşması önemli bir dönüm noktası

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, bugün itibarıyla en az bir doz koronavirüs aşısı yapılan kişi sayısının 15 milyonu aştığını açıkladı.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, bugün itibarıyla en az bir doz koronavirüs aşısı yapılan kişi sayısının 15 milyonu aştığını açıkladı.

Johnson bu "sıra dışı başarının önemli bir dönüm noktası" olduğunu söyledi.

Hükümet aşı sıralamasında öncelikli dört grubun Şubat ortasına kadar aşılanmasını hedefliyordu.

Konuyla ilgili yarın bir basın toplantısının yapılması bekleniyor.

Bugün bir video yayınlayan Boris Johnson, ülke genelindeki çabaları tebrik etti ve ekledi:

"Fakat kimse rehavete kapılmamalı. Önümüzde uzun bir yol var ve bazı engellerle karşılaşmamız kaçınılmaz olacak. Ancak bugüne kadar başardıklarımız sayesinde özgüvenli bir şekilde hareket edebiliriz."

Ulusal Sağlık Sistemi yöneticisi Sir Simon Stevens da ilk aşının yapılmasının ardından geçen 10 haftada başarılanların "büyük bir ortak başarı" olduğunu söyledi, "Aşı programımız Avrupa'nın en büyüğü ve en hızlısı" dedi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock artık her dört yetişkinden birinin bu hastalığa karşı bağışıklığının olduğunu belirtti.

Hancock, aşının "özgürlüğe giden yolun taşlarını döşediğini" aktardı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Departmanı hesaplamalarına göre ilk doz aşı faaliyeti tamamlanan dört öncelikli grup, ülkede bugüne kadar gerçekleşen ölümlerin yüzde 88'inin yaşandığı gruplardı.

Bu gruplar şöyle:

  • Huzurevlerinde kalanlar ve huzurevi çalışanları
  • 80 yaş üzerindekiler, sağlık ve sosyal hizmetler çalışanları
  • 75 yaş üzerindekiler
  • 70 yaş üzerindekiler ve kritik sağlık sorunları nedeniyle bağışıklığı çok düşük olanlar

BBC Sağlık Muhabiri Nick Triggle, Birleşik Krallık'ın İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından kişi başına en çok aşılama yapan ülke olduğunu aktarıyor.

Triggle, aşılanan grupların ölümlerin büyük bir kısmını kapsadığını fakat hastaneye yatanların yalnızca yarısını oluşturduğunu vurguluyor.

Birleşik Krallık'ta 15 Şubat'tan itibaren 65 yaş üzeri ve kritik hastalıkları bulunan kişilere de ilk doz aşı yapılmaya başlanacak.

Bu hastalıklar arasında astım gibi solunum hastalıkları yer alıyor.

Birleşik Krallık şu anda Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca aşılarını uyguluyor.

Ülkede ABD şirketi Moderna'nın da aşısına onay verildi fakat bu aşının Nisan'dan önce ülkeye ulaşması beklenmiyor.

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