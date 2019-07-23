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Boris Johnson: “Brexit’i tamamlayacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2019 15:50 | Son Güncelleme

İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson’ın ilk açıklaması, 31 Ekim’de tamamlanması beklenen Brexit’le ilgili oldu.Muhafazakâr ve Birlikçi Parti’nin adayı olarak seçimlere katılan Boris Johnson, bugün açıklanan seçim sonuçlarına göre İngiltere’nin yeni başbakanı oldu.

Boris Johnson: “Brexit’i tamamlayacağız”

İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson’ın ilk açıklaması, 31 Ekim’de tamamlanması beklenen Brexit’le ilgili oldu.
Muhafazakâr ve Birlikçi Parti’nin adayı olarak seçimlere katılan Boris Johnson, bugün açıklanan seçim sonuçlarına göre İngiltere’nin yeni başbakanı oldu. Yarın göreve başlayacak olan çiçeği burnunda başbakanın seçim sonrası teşekkür konuşmasında odak noktası İngiltere’nin Brexit’i tamamlayacağı oldu.
Johnson’ın en önemli seçim vaadi, hangi koşulda olursa olsun 31 Ekim’de Brexit’i tamamlayarak İngiltere’nin AB ile bağlarına son vermekti. Teşekkür konuşmasında da vaatlerini yineleyen Johnson, “Bu harika ülkeyi birleştireceğiz” dedi. Seçim vaatlerini hatırlatan Boris Johnson “Brexit’i tamamlama, bu ülkeyi birleştirme ve Jeremy Corbyn’i yenme zamanı. İşte bunu yapacağız. ‘Bunu yapabiliriz’e yeni bir ruh getireceğiz” ifadelerini kullandı.
Kampanya ekibine ve rakibi Jeremy Hunt’a teşekkür eden Johnson, "Her şeyin ötesinde, görevden ayrılan lider Theresa May’e bu ülkeye ve bu partiye yaptığı olağanüstü hizmetler için teşekkür etmek istiyorum. Onun kabinesinde görev alarak tutku ve adanmışlığını görmek benim için bir ayrıcalıktı” dedi.

“Muhafazkarlar en iyi iç kavrayışa sahip”
Konuşmasına devam eden Johnson, “Kararınızın bilgeliğini sorgulayacak insanlar olacağını biliyorum. Hatta bazıları burada bile olabilir. Ama partilerin 200 yıllık geçmişine bakarsanız, muhafazakarların en iyi kavrayışa sahip olduğunu göreceksiniz. Son 200 yılda cesaret göstererek birlikte çalışmanın önemini en iyi kavrayanlar yine muhafazakarlardı” dedi.
“Bugün, tarihimizdeki iki önemli içgüdüyü yeniden gözden geçirmemiz gereken bir zaman. İngiltere ve Avrupalı ortaklarımız arasındaki derin dostluk arzusu, serbest ticaret ile güvenlikte ve savunma ortaklığını içeren iki asil içgüdü kümesi” diyen yeni Başbakan, Brexit’i imkansız gören kişileri işaret ederek kendisinden yılgın olarak bahsedildiğini söyledi. Johnson, “Bu sabah aynaya baktım ve kendime ‘yılgın mı görünüyorsun, yılgın mı hissediyorsun’ diye sordum. Hayır, yılgın değilim. Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Bize güvenen halk için bunu yapabileceğimizi biliyorum” dedi.

Boris Johnson: “Brexit’i tamamlayacağız”

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