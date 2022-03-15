Boris Johnson'dan çok konuşulacak itiraf! 'Rusya'ya izin vermekle hata yaptık'

gününe giren Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyanın gündeminde birinci sırada yer almaya devam ediyor. Rusya'yla ticareti olan ülkelerin savaş nedeniyle ekonomileri güçlüklerle karşı karşıya. Savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatlarından tedirgin olan Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesiyle ilgili ses getirecek bir itirafta bulundu. Johnson, Batı'nın Vladimir Putin'in 2014'te Kırım'ı işgalinden "kaçmasına" izin vererek "korkunç bir hata" yaptığını söyledi.

Başbakan Johnson, Putin'in "şiddetli bir saldırganlık eylemi" gerçekleştirdiğini ve Ukrayna'yı ilk işgalinde "egemen bir ülkeden büyük bir parça" aldığını söyledi.

"YANINA KÂR KALMASINA İZİN VERDİK"

Daily Telegraph'a yazdığı yazıda Johson şunları söyledi:

"Putin 2014'te Ukrayna'yı ilk kez işgal ettiğinde Batı korkunç bir hata yaptı. Rus lider şiddetli bir saldırganlık eylemi gerçekleştirdi ve egemen bir ülkeden büyük bir parçayı aldı - ve biz de onun yanına kâr kalmasına izin verdik.'

Johnson'ın bu değerlendirmeleri, dünya petrol fiyatlarını düşürmeye yardım etmesini istemek için Suudi Arabistan'a seyahat ettiği söylentisi üzerine geldi.

Ancak Başbakan net sıfırdan vazgeçmediğini ve yenilenebilir kaynakların Rusya'dan daha fazla enerji bağımsızlığına giden "en hızlı ve en ucuz yol" olduğu konusunda ısrar etti.

Johnson Putin'in enerji kaynakları üzerindeki hakimiyeti hakkında şunları yazdı:

"Petrol ve gazı musluklarını kontrol altında tutabilir. Ama Kuzey Denizi rüzgarını durdurmak için yapabileceği hiçbir şey yok.'

Parlamentonun istihbarat ve güvenlik komitesi başkanı Tory Milletvekili Julian Lewis, Rus petrolüne bağımlılığı azaltmaya çalışırken İngiltere'nin "sonunda başka bir güvenilmez ve bazen düşman rejime kaynak bağımlılığı yaratabileceği" konusunda uyardı.

RUSYA'NIN KIRIM'I İLHAKI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te protesto gösterileri başladı.

Yanukoviç'in sokak gösterileri ve halkın tepkisi üzerine 22 Şubat'ta ülkeden kaçmasının ardından Batı yanlısı siyasetçiler yönetimi devraldı.

Kiev'deki yönetimin değişmesine karşılık Rus yanlısı silahlı grupların baskısı altındaki Parlamentoda, "Kırım, Ukrayna'nın parçası olarak kalsın mı yoksa Rusya'ya mı bağlansın?" sorusunun Yarımada sakinlerine yöneltileceği referandum kararı çıkarılmak istendi.

Rusya yanlısı silahlı güçlerin kontrolündeki referandum sonucunda Moskova'nın da beklediği kararın, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması yönünde çıktığı bildirildi.

Putin, 21 Mart'ta Kırım'ı ilhak eden yasayı imzaladı. Moskova yönetimi ise referandumu tanıdı.

Putin, 21 Mart 2014'te Kremlin Sarayı'ndaki törende, "Kırım ve Sivastopol'ün Rusya'ya bağlanması ve yeni federal bölgeler oluşturulmasını" öngören yasayı imzaladı.

Böylece Rusya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımasına ilişkin 1994'te imzaladığı Budapeşte Memorandumu'na aykırı olmasına rağmen Kırım'ı ilhak etmiş oldu. (AA)

