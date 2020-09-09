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Boris Johnson’dan koronavirüs açıklaması: Herkesin kurallara uymasını bekliyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 09.09.2020 19:32 | Son Güncelleme

İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) vakaları tekrar yükselişe geçerken; Başbakan Boris Johnson, Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada kısıtlamaların tekrar sıkılaştırılacağını ifade ederek, “Herkesin kurallara uymasını bekliyoruz” dedi.

Boris Johnson’dan koronavirüs açıklaması: Herkesin kurallara uymasını bekliyoruz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, ülke genelinde vaka artışlarının tehlikeli boyutlara ulaştığını ve bu konuda adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

"HERKESİN KURALLARA UYMASINI BEKLİYORUZ"

Kısıtlamaların daha da sıkılaştırılacağını vurgulayan Johnson, bu adımların stabil ekonominin sağlanması, okulların açık kalması ve virüsün kontrol altında tutulması için atılacağının altını çizdi. Johnson, “Bu ülkedeki herkesin kurallara uymasını bekliyoruz. Virüsün yayılmasını durdurmak için hemen harekete geçmeliyiz. Bu yüzden sosyal iletişim kurallarını basitleştiriyor ve güçlendiriyoruz” dedi.

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