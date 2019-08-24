Boris Johnson G7 Zirvesi için Fransa'da

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Zirvesi'nde sadece İngiltere’nin çıkarlarını savunmakla kalmayacağını, küresel ticaretin de savunucusu olacağını söyledi.

Johnson, bugün başlayacak G7 Zirvesi'ne katılmak üzere zirvenin yapılacağı Fransa'nın Biarritz kentine vardı.

Zirve için Londra'dan ayrılmadan önce İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Johnson, “Dünya liderleriyle buluşacağım toplantıda sadece İngiltere’nin stratejik çıkarlarını savunmakla kalmayacağım.” dedi.

Zirvede kilit önemde gördüğü üç hususun savunucusu olacağını belirten Johnson, bunları şöyle sıraladı:

“Son 40 yılda milyarlarca insanı zenginleştiren küresel serbest ticareti savunacağım. Biyolojik çeşitliliği, doğal yaşam alanlarının ve türlerin dünya çapında gördüğümüz tahribine son verilmesini savunacağım. En önemlisi de bu gezegenin insanlarını ileriye taşıyacak şeyi, kız çocuklarının eğitiminin iyileştirilmesini, her kız çocuğuna 12 yıllık kaliteli eğitimi savunacağım.”

- Trump'la kahvaltıda buluşacak

Theresa May'den geçen ay görevi devralan Johnson, özellikle ABD Başkanı Donald Trump ile kurduğu yakın ilişkiyle dikkati çekiyor. Johnson, başbakanlık görevine geldiğinden bu yana Trump'la her hafta en az bir kez telefonda görüştü.