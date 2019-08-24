HABER

Boris Johnson G7 Zirvesi için Fransa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 17:17 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: - "Dünya liderleriyle buluşacağım toplantıda sadece İngiltere’nin stratejik çıkarlarını savunmakla kalmayacağım" - "Son 40 yılda milyarlarca insanı zenginleştiren küresel serbest ticareti savunacağım"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Zirvesi'nde sadece İngiltere’nin çıkarlarını savunmakla kalmayacağını, küresel ticaretin de savunucusu olacağını söyledi.

Johnson, bugün başlayacak G7 Zirvesi'ne katılmak üzere zirvenin yapılacağı Fransa'nın Biarritz kentine vardı.

Zirve için Londra'dan ayrılmadan önce İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Johnson, “Dünya liderleriyle buluşacağım toplantıda sadece İngiltere’nin stratejik çıkarlarını savunmakla kalmayacağım.” dedi.

Zirvede kilit önemde gördüğü üç hususun savunucusu olacağını belirten Johnson, bunları şöyle sıraladı:

“Son 40 yılda milyarlarca insanı zenginleştiren küresel serbest ticareti savunacağım. Biyolojik çeşitliliği, doğal yaşam alanlarının ve türlerin dünya çapında gördüğümüz tahribine son verilmesini savunacağım. En önemlisi de bu gezegenin insanlarını ileriye taşıyacak şeyi, kız çocuklarının eğitiminin iyileştirilmesini, her kız çocuğuna 12 yıllık kaliteli eğitimi savunacağım.”

- Trump'la kahvaltıda buluşacak

Theresa May'den geçen ay görevi devralan Johnson, özellikle ABD Başkanı Donald Trump ile kurduğu yakın ilişkiyle dikkati çekiyor. Johnson, başbakanlık görevine geldiğinden bu yana Trump'la her hafta en az bir kez telefonda görüştü.

Katı Brexitçi tutumunu Trump'ın da desteklediği Johnson'ın G7 Zirvesi'nde ABD Başkanı ile yarın kahvaltıda bir araya gelmesi öngörülüyor. Johnson'ın küresel serbest ticaret ve çevre konularında Trump'ın diğer Avrupa ülkelerinden ayrılan çizgisinin dışında tavır alıp alamayacağı İngiliz kamuoyunda merak ediliyor.

Johnson, İngiltere'nin Brexit sonrasında imzalayacağı serbest ticaret anlaşmalarında önceliği ABD'ye veriyor. İki liderin yarınki görüşmesinde bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

45. G7 Zirvesi, bu akşam Macron'un G7 ülkelerinin liderlerinin onuruna vereceği akşam yemeğiyle başlayacak.

ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'nın liderlerinin bir araya geleceği zirve pazartesi sona erecek. Zirvenin ana teması eşitsizlikle mücadele olarak belirlendi.

Liderlerin Ukrayna, Suriye, İran ve Brexit gibi konuları da görüşmesi bekleniyor.

Zirveye, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yetkililerinin yanı sıra Güney Afrika, Burkina Faso, Mısır, Senegal, Ruanda, İspanya, Şili, Hindistan ve Avustralya'dan liderler de davet edildi.

PARTNERNejat İşler kız arkadaşıyla görüntülendiNejat İşler kız arkadaşıyla görüntülendi
Sansar, mahalleyi 2 buçuk saat susuz bıraktıSansar, mahalleyi 2 buçuk saat susuz bıraktı
Trabzon’da Emine Bulut cinayetine tepkiTrabzon’da Emine Bulut cinayetine tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Biarritz Boris Johnson Fransa g7 ingiltere

En Çok Okunan Haberler

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anonsu duyup giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Emine Bulut'un kızına eğitim yardımı sağlanacak

Bakanlık, Emine Bulut'un kızı için harekete geçti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Avşa'da feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı!

Feribot iskeleye çarptı! Yaralılar var

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.