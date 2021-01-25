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Boris Johnson'ı ifşa edecekler! Onu canlandıracak isim belli oldu

25.01.2021 07:33 | Son Güncelleme:
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Boris Johnson'ı ifşa edecekler! Onu canlandıracak isim belli oldu

Koronavirüs'le ilgili dizide Boris Johnson'ı canlandıracak isim, son olarak Christopher Nolan'ın ses getiren filmi Tenet'te Sator karakterini canlandıran Kenneth Branagh oldu.

Kuzey İrlandalı oyuncu ve yönetmen Kenneth Branagh, Koronavirüs'ün ilk çalkantılı günlerini anlatacak mini dizi This Sceptred Isle'da, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı canlandıracak.

Son olarak Christopher Nolan'ın ses getiren filmi Tenet'te Sator karakterini canlandıran Kenneth Branagh, yakında çıkacak olan mini dizi This Sceptred Isle'da İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı oynayacak.

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NTV'de yer alan habere göre, Michael Winterbottom'un yöneteceği ve ortak yazarı olacağı This Sceptred Isle, corona virüs salgınının ilk çalkantılı günlerindeki İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı ekrana taşıyacak.

BEŞ BÖLÜMLÜK MİNİ DİZİ

Beş bölümlük mini dizinin Sky UK tarafından seçildiği ve sadece İngiltere'nin siyasi tepkisinden değil, aynı zamanda İngiliz hükümetinin çeşitli şubelerindeki röportajlardan ve tanıklıklardan yararlanacağı açıklandı.

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Winterbottom, aynı zamanda kendi şirketi Revolution Films aracılığıyla dizinin yapımcılığını üstlenecek.

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