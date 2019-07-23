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Boris Johnson İngiltere’nin Yeni Başbakanı Oluyor

23.07.2019 14:52 | Son Güncelleme

Boris Johnson İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin yeni lideri seçildi. Johnson'ın yarın başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor

Boris Johnson İngiltere’nin Yeni Başbakanı Oluyor

Boris Johnson İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin yeni lideri seçildi. Johnson böylece başbakanlık koltuğuna da oturacak.

Başbakan Theresa May’in istifa edeceğini açıklamasının ardından Muhafazakar Parti’de liderlik yarışı başlamıştı.

Birçok kişi aday olmuş ancak finale Johnson’la Jeremy Hunt kalmıştı.

Johnson Hunt’ı geride bırakarak partli lideri oldu.

Partinin liderini belirlemek için Muhafazakar Parti’nin 160 bin üyesi oy kullandı.

Johnson oyların yüzde 66'sını aldı.

Johnson’ın yarın resmen başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor.

Boris Johnson’ın önünde zorlu Brexit süreci bulunuyor.

Brexit süreci May’i istifaya zorlamıştı.

İngiltere’de 2016’da yapılan halk oylamasında halkın yüzde 52’si İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasına destek vermişti.

Ancak İngiltere’yle Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerde henüz bir sonuca ulaşılabilmiş değil.

Ülkede Avrupa Birliği’nden anlaşarak mı çıkılsın yoksa anlaşma olmadan mı çıkılsın tartışmaları yaşanıyor.

Anlaşma olmadan çıkılmasının İngiltere ekonomisine büyük zarar vereceği belirtiliyor.

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