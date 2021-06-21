Boris Johnson, İngiltere'yi 'bilim süper gücü' yapmayı planladığını açıkladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'yi bir "bilim süper gücü" yapmak için araştırma bütçesindeki artışın nasıl harcanacağını açıkladı. Johnson, araştırma bütçesinin kamu yararı için nasıl kullanılacağına dair strateji belirlemek üzere kurulacak olan Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi'ne başkanlık edecek. Hükümetin baş bilim danışmanı Patrick Vallance, yeni Bilim ve Teknoloji Stratejisi Ofisi'ne liderlik ederek, şu anki görevinin yanı sıra ulusal teknoloji danışmanı rolünü de üstelenecek. Johnson, İngiltere'nin aşı programının İngiltere'nin bilimsel anlamda neler başarabileceğini kanıtladığını söyledi ve ekledi: "Doğru yön, hız ve destekle, İngiltere'deki ve dünyadaki insanların hayatlarını dönüştüren daha birçok bilimsel ve teknolojik buluşa hayat verebiliriz." https://www.youtube.com/watch?v=fVngqACqRWI Analiz: Pallab Ghosh, Bilim muhabiri Bu hükümet, İngiltere'nin küresel bir bilim süper gücü olarak konumunu güçlendirme planlarından bahsederken, kesenin ağzını da açmayı planlıyor. Araştırma harcamalarını 2025 yılına kadar yılda yaklaşık 15 milyar sterlinden 22 milyar sterline çıkarmayı hedefliyor.

Hedefin, ek bütçeyi iklim değişikliğinin etkisini azaltmak ve ülke genelinde ve dünya çapında refahı artırmak gibi toplumsal zorluklarla mücadele etmek için kullanmak olduğu belirtiliyor. Fakat her zaman olduğu gibi, daha büyük bütçeler daha fazla bakanlık denetimi getiriyor - Başbakanın başkanlık ettiği yeni bir komite de bu nedenle oluşturuluyor. Bir yandan bilimi hükümetin kalbine yerleştiriyor, ancak diğer yandan, paranın üzerinde daha fazla siyasi kontrol olacağına ve şu an olduğu gibi uzmanların bağımsız olarak değerlendirdiği ve en iyisi olduğunu düşündükleri projelere harcanmak yerine, en fazla beğenilen projelere yönlendirilmesi anlamına gelebileceğine dair endişeler var. Bilim ve Teknoloji Stratejisi Ofisi, hükümetin araştırma önceliklerinde ilerleme kaydetmeyi amaçlayacak ve İngiltere'nin kapasitesini koruyabilmek için gereken kaynakları belirleyecek. Başbakanın, İngiltere'nin aşılara yönelik yaklaşımının başarısını, kansere çare bulmak ve net sıfır karbon emisyonuna ulaşmak için teknoloji geliştirmek gibi diğer alanlarda da uygulamak istediği belirtiliyor.