HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Boris Johnson istifa mı edecek? İngiltere Başbakanı Boris Johnson neden istifa ediyor?

Boris Johnson istifa mı edecek? İngiltere Başbakanı Boris Johnson neden istifa ediyor?

07.07.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boris Johnson ile ilgili son dakika haberi sonrası vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Kabinedeki bakanların peş peşe istifasının ardından İngiltere Başbakanının istifa edeceği aktarıldı. Peki Boris Johnson istifa mı edecek? İngiltere Başbakanı Boris Johnson neden istifa ediyor? İşte detaylar...

Boris Johnson istifa mı edecek? İngiltere Başbakanı Boris Johnson neden istifa ediyor?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ilgili son dakika haberi sonrası birçok kişi internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa mı edecek? İngiltere Başbakanı Boris Johnson neden istifa ediyor? Detaylar haberimizde...

Johnson ve Sunak

İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON İSTİFA MI EDİYOR?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa edeceği yönündeki haberler sonrası gündem oldu.

Kabineden ar arda gelen istifa haberleri sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johson'a da istifa çağrıları yükselmişti.

İngiliz basını İngiltere Başbakan Boris Johnson'ın istifa edeceğini yazdı.

BORİS JOHNSON NEDEN İSTİFA EDİYOR?

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ile Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifası ülke basınında gündem olmuştu.

Javid, artık vicdanen görevini sürdüremeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için istifa ettiğini ifade etmiş, Maliye Bakanı Sunak da bu açıklama sonrası istifa ettiğini duyurmuştu.

Bu istifaların ardından flaş bir gelişme yaşandı.

İngiliz basını İngiltere Başbakan Boris Johnson'ın istifa edeceğini yazdı.

Siyasi kriz İngiliz basınında: 'Johnson'ın sonu yaklaştı'

BORİS JOHNSON KİMDİR?

Boris Johnson'ın tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnsondır.

Boris Johnson, Muhafazakar Parti'nin lideridir.

Boris Johnson 19 Haziran 1964'te New York'ta doğdu. Eton Koleji'nden mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü.

Boris Johnson'ın, 1987'de Times gazetesinde muhabir olarak başlayan gazetecilik kariyeri daha sonra Daily Telegraph'ta devam etti. İki gazete de muhafazakar eğilimli.

Johnson, 1999-2005 tarihleri arasında ise yine muhafazakar eğilimli Spectator dergisinin editörü olarak görev yaptı. BBC'nin "Have I Got News for You" adlı talk show programında yer aldı.

2008'de Londra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı İşçi Partisi adayı Ken Livingstone'dan az bir farkla aldı ve bu görevi 2016'ya dek iki dönem sürdürdü.

Johnson'ın mensubu olduğu Muhafazakar Parti, İngiltere'de 2010'da yapılan seçimi kazanarak 13 yıllık İşçi Partisi dönemine son verdi. 2010'da Liberal Demokrat Parti ile koalisyon hükümeti kuran Muhafazakar Parti, 2015'te yapılan seçimde ise tek başına iktidara geldi. Johnson da aynı yıl yeniden milletvekili seçildi.

İngiltere'de 2016'da ülkenin AB üyeliği konusunda yapılan Brexit referandumunda Johnson, birlikten ayrılma yanlısı kampanyanın başını çekenlerden biri oldu. Referandumda yüzde 52 ile Brexit kararı çıkması üzerine Cameron başbakanlıktan ve parti liderliğinden istifa etti.

Boris Johnson adaylığını açıklamak üzereyken, ana destekçilerinden biri olan ve Brexit kampanyasını birlikte yürüttüğü dönemin Adalet Bakanı Michael Gove parti liderliği için kendi adaylığını açıklayınca Johnson geride durdu.

Theresa May parti lideri seçilip başbakan olduğunda Johnson'ı dışişleri bakanı yaptı.

Temmuz 2018'de May AB'den ayrılma koşullarını karara bağlamak üzere kabinesini topladığında Johnson, May'in "yumuşak Brexit planını" destekliyor göründü ancak Brexit Bakanı David Davies'in, "AB'ye fazla taviz veriliyor" itirazı ile istifa etmesinin ardından Johnson da istifasını açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bütün ülke şokta! Başbakan 'istifa' çağrılarına dayanamadıBütün ülke şokta! Başbakan 'istifa' çağrılarına dayanamadı
Katilin TikTok paylaşımları dehşete düşürdü! Katilin TikTok paylaşımları dehşete düşürdü!
Anahtar Kelimeler:
İngiltere ingiltere başbakanı ingiltere başbakanı boris johnson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

İstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdı

İstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdı

12 yıl sonra ortaya çıkan vahşette yasak aşk iddiası

12 yıl sonra ortaya çıkan vahşette yasak aşk iddiası

İlginizi Çekebilir

Her kadının mutlaka bilmesi gerekiyor!

Her kadının mutlaka bilmesi gerekiyor!

Ünlü futbolcunun kızı pozuyla olay oldu! Şapkasıyla gizledi

Ünlü futbolcunun kızı pozuyla olay oldu! Şapkasıyla gizledi

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi deri koruyor”

Kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi deri koruyor”

Doğru gördüğün yoldan sapma! Kafanı karıştırmak isteyenler var

Doğru gördüğün yoldan sapma! Kafanı karıştırmak isteyenler var

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.