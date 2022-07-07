HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Boris Johnson istifa mı etti? İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevinden neden istifa etti?

Boris Johnson istifa mı etti? İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevinden neden istifa etti?

07.07.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boris Johnson ile ilgili son dakika haberi sonrası vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Kabinedeki bakanların peş peşe istifasının ardından İngiltere Başbakanının istifa edeceği aktarılmıştı. Olaya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Peki Boris Johnson istifa mı etti? İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevinden neden istifa etti? İşte detaylar...

Boris Johnson istifa mı etti? İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevinden neden istifa etti?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ilgili son dakika haberi sonrası birçok kişi internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki Boris Johnson istifa mı etti? İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevinden neden istifa etti? Detaylar haberimizde...

Johnson ve Sunak

İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON İSTİFA MI ETTİ?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa edeceği yönündeki haberler sonrası gündem oldu. Kabineden ar arda gelen istifa haberleri sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johson'a da istifa çağrıları yükselmişti. İngiliz basını İngiltere Başbakan Boris Johnson'ın istifa edeceğini yazmıştı.

Son dakika gelişmesine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti.

BORİS JOHNSON NEDEN İSTİFA ETTİ?

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ile Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifası ülke basınında gündem olmuştu.

Javid, artık vicdanen görevini sürdüremeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için istifa ettiğini ifade etmiş, Maliye Bakanı Sunak da bu açıklama sonrası istifa ettiğini duyurmuştu.

Bu istifaların ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Boris Johnson görevinden istifa etti.

Siyasi kriz İngiliz basınında: 'Johnson'ın sonu yaklaştı'

BORİS JOHNSON KİMDİR?

Boris Johnson'ın tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnsondır.

Boris Johnson, Muhafazakar Parti'nin lideridir.

Boris Johnson 19 Haziran 1964'te New York'ta doğdu. Eton Koleji'nden mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü.

Boris Johnson'ın, 1987'de Times gazetesinde muhabir olarak başlayan gazetecilik kariyeri daha sonra Daily Telegraph'ta devam etti. İki gazete de muhafazakar eğilimli.

Johnson, 1999-2005 tarihleri arasında ise yine muhafazakar eğilimli Spectator dergisinin editörü olarak görev yaptı. BBC'nin "Have I Got News for You" adlı talk show programında yer aldı.

2008'de Londra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı İşçi Partisi adayı Ken Livingstone'dan az bir farkla aldı ve bu görevi 2016'ya dek iki dönem sürdürdü.

Johnson'ın mensubu olduğu Muhafazakar Parti, İngiltere'de 2010'da yapılan seçimi kazanarak 13 yıllık İşçi Partisi dönemine son verdi. 2010'da Liberal Demokrat Parti ile koalisyon hükümeti kuran Muhafazakar Parti, 2015'te yapılan seçimde ise tek başına iktidara geldi. Johnson da aynı yıl yeniden milletvekili seçildi.

İngiltere'de 2016'da ülkenin AB üyeliği konusunda yapılan Brexit referandumunda Johnson, birlikten ayrılma yanlısı kampanyanın başını çekenlerden biri oldu. Referandumda yüzde 52 ile Brexit kararı çıkması üzerine Cameron başbakanlıktan ve parti liderliğinden istifa etti.

Boris Johnson adaylığını açıklamak üzereyken, ana destekçilerinden biri olan ve Brexit kampanyasını birlikte yürüttüğü dönemin Adalet Bakanı Michael Gove parti liderliği için kendi adaylığını açıklayınca Johnson geride durdu.

Theresa May parti lideri seçilip başbakan olduğunda Johnson'ı dışişleri bakanı yaptı.

Temmuz 2018'de May AB'den ayrılma koşullarını karara bağlamak üzere kabinesini topladığında Johnson, May'in "yumuşak Brexit planını" destekliyor göründü ancak Brexit Bakanı David Davies'in, "AB'ye fazla taviz veriliyor" itirazı ile istifa etmesinin ardından Johnson da istifasını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson 7 Temmuz'da görevinden istifa etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alevlerden içeri giremeyince... Hepsini havada yakaladılar!Alevlerden içeri giremeyince... Hepsini havada yakaladılar!
İstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdıİstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdı
İstanbul'da katliam! Bir aile yok oldu: Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alınİstanbul'da katliam! Bir aile yok oldu: Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın
Anahtar Kelimeler:
İngiltere ingiltere başbakanı ingiltere başbakanı boris johnson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Sıfır ve ikinci el otomobilde indirim bekleyenler dikkat!

Sıfır ve ikinci el otomobilde indirim bekleyenler dikkat!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Sağlık çalışanlarından birçok ilde şiddet protestosu

Sağlık çalışanlarından birçok ilde şiddet protestosu

Bütün ülke şokta! Başbakan 'istifa' çağrılarına dayanamadı

Bütün ülke şokta! Başbakan 'istifa' çağrılarına dayanamadı

Aralarında sanatçı ve hemşireler de var... Lakap bile takmışlar

Aralarında sanatçı ve hemşireler de var... Lakap bile takmışlar

İlginizi Çekebilir

Kimse terlikten görünen siyah ayak tırnağı istemez!

Kimse terlikten görünen siyah ayak tırnağı istemez!

Yara izleri daha kötü olmasın! Yara izi iyileşirken en çok...

Yara izleri daha kötü olmasın! Yara izi iyileşirken en çok...

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Rahat olun! Koltuk altı kararmaları bu yöntemle geçiyor

Rahat olun! Koltuk altı kararmaları bu yöntemle geçiyor

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.