İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ilgili son dakika haberi sonrası birçok kişi internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki Boris Johnson istifa mı etti? İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevinden neden istifa etti? Detaylar haberimizde...

İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON İSTİFA MI ETTİ?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa edeceği yönündeki haberler sonrası gündem oldu. Kabineden ar arda gelen istifa haberleri sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johson'a da istifa çağrıları yükselmişti. İngiliz basını İngiltere Başbakan Boris Johnson'ın istifa edeceğini yazmıştı.

Son dakika gelişmesine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti.

BORİS JOHNSON NEDEN İSTİFA ETTİ?

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ile Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifası ülke basınında gündem olmuştu.

Javid, artık vicdanen görevini sürdüremeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için istifa ettiğini ifade etmiş, Maliye Bakanı Sunak da bu açıklama sonrası istifa ettiğini duyurmuştu.

Bu istifaların ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Boris Johnson görevinden istifa etti.

BORİS JOHNSON KİMDİR?

Boris Johnson'ın tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnsondır.

Boris Johnson, Muhafazakar Parti'nin lideridir.

Boris Johnson 19 Haziran 1964'te New York'ta doğdu. Eton Koleji'nden mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü.

Boris Johnson'ın, 1987'de Times gazetesinde muhabir olarak başlayan gazetecilik kariyeri daha sonra Daily Telegraph'ta devam etti. İki gazete de muhafazakar eğilimli.

Johnson, 1999-2005 tarihleri arasında ise yine muhafazakar eğilimli Spectator dergisinin editörü olarak görev yaptı. BBC'nin "Have I Got News for You" adlı talk show programında yer aldı.

2008'de Londra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı İşçi Partisi adayı Ken Livingstone'dan az bir farkla aldı ve bu görevi 2016'ya dek iki dönem sürdürdü.

Johnson'ın mensubu olduğu Muhafazakar Parti, İngiltere'de 2010'da yapılan seçimi kazanarak 13 yıllık İşçi Partisi dönemine son verdi. 2010'da Liberal Demokrat Parti ile koalisyon hükümeti kuran Muhafazakar Parti, 2015'te yapılan seçimde ise tek başına iktidara geldi. Johnson da aynı yıl yeniden milletvekili seçildi.

İngiltere'de 2016'da ülkenin AB üyeliği konusunda yapılan Brexit referandumunda Johnson, birlikten ayrılma yanlısı kampanyanın başını çekenlerden biri oldu. Referandumda yüzde 52 ile Brexit kararı çıkması üzerine Cameron başbakanlıktan ve parti liderliğinden istifa etti.

Boris Johnson adaylığını açıklamak üzereyken, ana destekçilerinden biri olan ve Brexit kampanyasını birlikte yürüttüğü dönemin Adalet Bakanı Michael Gove parti liderliği için kendi adaylığını açıklayınca Johnson geride durdu.

Theresa May parti lideri seçilip başbakan olduğunda Johnson'ı dışişleri bakanı yaptı.

Temmuz 2018'de May AB'den ayrılma koşullarını karara bağlamak üzere kabinesini topladığında Johnson, May'in "yumuşak Brexit planını" destekliyor göründü ancak Brexit Bakanı David Davies'in, "AB'ye fazla taviz veriliyor" itirazı ile istifa etmesinin ardından Johnson da istifasını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson 7 Temmuz'da görevinden istifa etti.