Boris Johnson kabine revizyonu ile başladı

Elizabeth'in onayından sonra başbakanlık görevini resmen devraldı. Johnson'ın ilk icraatı ise kabinede revizyon yapmak oldu.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başkent Londra'da Kraliçe II. Elizabeth'in huzuruna çıktı. Kraliçe, başbakanlık görevini onayladıktan sonra Johnson'a hükümeti kurma görevini verdi. Brexit'in başlıca savunucularından biri olan 55 yaşındaki Johnson'ın ilk açıklaması da İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışını 31 Ekim'e kadar "eğersiz ve amasız" bir şekilde sağlayacağını söylemek oldu.

Avrupa Birliği ile selefi Theresa May döneminkinden daha iyi bir anlaşmaya ulaşacakları konusunda iyimser olduğunu ifade eden Johnson, limanlardan bankalara ve hastanelere dek her alanda hazırlıkların hızlandırılacağını vurguladı. İngilizlerin Brexit'in sonlanmasını beklemekten zarar gördüğünü ifade eden Johnson, ayrıca Brexit'ten bağımsız olarak ekonominin canlandırılması için sonbaharda bir paket açıklayacaklarını da duyurdu.

İngiltere'nin aslında Avrupa Birliği'nden Mart ayının sonunda ayrılması planlanıyordu. Ancak Kuzey İrlanda sınırıyla ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle Brexit ertelenmişti. Johnson, bu konuyla ilgili açıklamasında da Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Kuzey İrlanda ve Avrupa Birliği üyesi İrlanda arasında sınır kontrollerini kapsayan bir anlaşma istemediğini dile getirdi. Johnson bu konuda Brüksel ve Londra arasında bir anlaşma sağlanamazsa Avrupa Birliği'nden sistemsiz bir çıkışın olabileceği tehdidinde bulundu.