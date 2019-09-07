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Boris Johnson kabinesinde ikinci istifa

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 23:39 | Son Güncelleme

Çalışma Bakanı Amber Rudd görevinden istifa etti

LONDRA (AA) - İngiltere'de Çalışma Bakanı Amber Rudd, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Rudd, Twitter'dan yayımladığı mesajla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Bakan Rudd, görevini bırakmasına gerekçe olarak Başbakan Boris Johnson'ın 21 milletvekilini Muhafazakar Partinin parlamento grubundan ihraç etmesini gösterdi.

"İyi, sadık Muhafazakarlar ihraç edilirken seyirci kalamam." ifadesini kullanan Rudd, partisinin parlamento grubundan da ayrıldığını kaydetti.

Johnson'ın kardeşi Jo Johnson da önceki gün kabinedeki görevinden ve milletvekilliğinden istifa etmişti.

Jo Johnson istifa gerekçesini aile bağlarına sadakat ile ülke çıkarları arasında kalması olarak açıklamıştı.

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