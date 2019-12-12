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Boris Johnson, köpeğiyle sandık başında

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2019 12:43 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, günün erken saatlerinde köpeğiyle birlikte sandık başına gitti.İngiltere, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma süreci içerisinde erken seçim için sandık başına gitti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, günün erken saatlerinde köpeğiyle birlikte sandık başına gitti.
İngiltere, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma süreci içerisinde erken seçim için sandık başına gitti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da sahiplendiği Dilyn adlı köpeğiyle sandık başına giderek oyunu kullandı. Johnson, İngiltere’nin başkenti Londra’ya bağlı Westminster’da yer alan Metodist Kilisesi’nde oyunu kullandıktan sonra kameralara poz verdi. Johnson, bu seçimin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma süreci (Brexit) için bir şans olduğunu ve sonuçlara saygı duyacağını açıkladı.

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İngiltere erken seçim için sandık başındaİngiltere erken seçim için sandık başında
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