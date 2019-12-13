HABER

Boris Johnson, Kraliçe’den izni aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2019 17:15 | Son Güncelleme

İngiltere’nin tek başına iktidara gelen yeni Başbakanı Johnson, bugün Kraliçe II.

İngiltere’nin tek başına iktidara gelen yeni Başbakanı Johnson, bugün Kraliçe II. Elizabeth’i ziyaret ederek hükümeti kurması için gereken resmi izni aldı.
İngiltere’nin ezici oy çokluğuyla seçilen yeni Başbakanı Boris Johnson, yeniden iktidara geçti. Muhafazakar Parti sandalye sayısını 50 artırarak 368 sandalyeyle çoğunluğa ulaştı. Çiçeği burnunda Başbakan, bugün Kraliçe II. Elizabeth’i Buckingham Sarayı’nda ziyaret ederek, Kraliçe adına yeni bir hükümet kurması için gereken resmi izni aldı.
Johnson, yemin konuşmasında Avrupa Birliği’nden ayrılacaklarının kesin sözünü vererek, “Eğer yok, ama yok, belki yok” ifadeleri ile kararlılığını vurguladı. Johnson bu sabah seçmenlerine, “Seçim, Britanya halkının AB’den ayrılma kararının su götürmez bir sonucudur. Seçimle birlikte ikinci referandum tehditlerine nokta koymuş oluyoruz” şeklinde seslendi.
Johnson ayrıca, Muhafazakar Parti’nin en önemli önceliklerinden biri olan Ulusal Sağlık Örgütü’ne yatırımların artırılacağının sözünü vererek, “Ülkemizi, geniş kapsamlı çevre planlamasıyla, dünyanın en temiz ve yeşil ülkesi haline getirelim.2015’e kadar karbonsuzluk için oy vermiştiniz, şimdi de Corbyn’siz bir siyaset için oy verdiniz, karbonsuzluğu sağladığımız gibi bunu da sağlayacağız” açıklamasını yaptı.
İngiliz Başbakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bu seçimde sesiniz duyuldu ve bunun zamanı gelmişti. Politikacılar olarak son 3 yılımızı AB’den çıkışı tartışarak harcadık. Bu saçmalığa bir son vererek 31 Ocak’ta AB’den ayrılacağız. Eğer yok, ama yok, belki yok. Avrupa Birliğinden ayrılarak Birleşik Krallık’a kanunlarımızın, sınırlarımızın, paramızın, ticaretimizin, mülteci sistemimizin, insanlara demokrasi getirmenin kontrolünü geri kazandıracağız”

PARTNER'Kaç sene olduğunu bilmiyorum...' O ünlüyü tanıdınız mı?'Kaç sene olduğunu bilmiyorum...' O ünlüyü tanıdınız mı?
Boris Johnson'ın ata memleketi Kalfat'ta sevinçBoris Johnson'ın ata memleketi Kalfat'ta sevinç
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedimİmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim
1/

En Çok Okunan Haberler

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Tapuda yeni dönem!

Tapuda yeni dönem!

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

İşte İmamoğlu'nun 2020 planı

İşte İmamoğlu'nun 2020 planı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

AK Partili vekilden yeni parti açıklaması

AK Partili vekilden yeni parti açıklaması

İYİ Parti'den ABD'ye 'Ermeni kararı' tepkisi

İYİ Parti'den ABD'ye 'Ermeni kararı' tepkisi

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi'ne bir belediye başkanlığı!

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.