Boris Johnson liderlik için adaylığını açıkladı

- May liderliğindeki parti düşüşte

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, May’den istifası için kesin tarih istenirken, May bu tarihi vermekten kaçındı.

Öte yandan Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 3 kez reddedilen Başbakan Theresa May, partisinin liderlik yarışını düzenleyen 1922 Komitesi ile bugün gerçekleştirdiği toplantıda istifa baskısı altında kaldı.

Ülkede yapılan bazı anketlere göre Muhafazakarlar yapılacak bir erken seçimde oy oranı açısından 3. parti konumuna düşebilir.

Muhafazakar Parti içindeki muhalif milletvekilleri aralık ayında May hakkında güvensizlik oylamasına gidilmesini sağlamış ancak May oylamayı kazanmıştı. Parti yönetmeliğine göre May hakkında gelecek aralık ayında kadar yeni bir güvensizlik oylamasına gidilemiyor.

Ancak siyasi gözlemciler, 1922 Komitesi’nin bu kuralı değiştirerek yeni bir oylamayı deneyebileceğini belirtirken, May’in de böyle bir değişikliği yargıya taşıyabileceğini ifade ediyor.

May daha önce reddedilen Brexit anlaşmasını haziran ayının ilk haftasında yeniden milletvekillerinin oyuna sunacağını açıkladıysa da anlaşmanın parlamento onayını almasının çok zayıf bir ihtimal olduğu değerlendiriliyor.

May daha önce Brexit anlaşmasının parlamentodan geçmesi halinde görevden ayrılacağı sözünü vermişti.

- Boris Johnson'ın liderlik için ikinci adaylığı olacak

May’in parti liderliğinden ve başbakanlıktan ayrılması durumunda başta Johnson olmak üzere bir dizi bakanın adı muhtemel adaylar arasında geçiyordu.