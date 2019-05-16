Boris Johnson liderlik için adaylığını açıkladı

LONDRA (AA) - İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliği için yarışacağını açıkladı.

İngiliz Sigorta Aracıları Derneğinin (BIBA) Manchester’daki kongresinde konuşan Johnson, liderlik için aday olacağını söyledi.

Muhafazakar Partinin lideri olmayı isteyip istemediği şeklindeki soru üzerine Johnson, “Tabii ki aday olacağım. Bunun kimse için sır niteliği taşıdığını sanmıyorum. Ancak biliyorsunuz şu anda koltuk boş değil.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 3 kez reddedilen Başbakan Theresa May, partisinin liderlik yarışını düzenleyen 1922 Komitesi ile bugün gerçekleştirdiği toplantıda istifa baskısı altında kaldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, May’den istifası için kesin tarih istenirken, May bu tarihi vermekten kaçındı.

- May liderliğindeki parti düşüşte

May’in liderliğindeki Muhafazakar Parti 2 Mayıs’ta yapılan kısmi yerel seçimde 1300’den fazla belediye meclisi üyeliği kaybetmiş, oy oranı yüzde 28’e kadar düşmüştü.