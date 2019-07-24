Boris Johnson Resmen İngiltere'nin Yeni Başbakanı

Boris Johnson İngiltere'nin resmen yeni başbakanı oldu.

Eski Londra Belediye Başkanı ve bir dönem Dışişleri Bakanı olarak da görev yapan Johnson, ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış planını resmiyete dökememesi nedeniyle Mayıs ayında istifa kararını açıklayan Theresa May'in yerine geldi.

Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti içinde yapılan genel başkanlık seçimlerini dün kazanmıştı ve bugün de Kraliçe Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini alarak resmen başbakan oldu.

Boris Johnson, Kraliçe Elizabeth’in katılımıyla düzenlenen yemin töreninde ‘ülkeyi birleştirme ve daha da ileri götürme’ vaadinde bulundu.

Partisi Muhafazakar Parti içindeki birçok genel başkan adayı arasından galip gelen Johnson, seçim yarışının son aşamasında da rakibi Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ı geride bırakmayı başarmıştı.

Popülist lider Johnson oldukça iddialı bir Brexit taraftarı. Johnson seçim kampanyası boyunca İngiltere’yi AB’den 31 Ekim 2019 tarihi itibariyle tamamen çıkarmış olma vaadinde bulundu.

