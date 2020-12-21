HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Boris Johnson saçları hakkında konuştu!

Boris Johnson saçları hakkında konuştu!

21.12.2020 09:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Boris Johnson saçları hakkında konuştu!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson saçlarının sürekli dağınık olmasıyla ilgili soruya "Saçlarını tarıyorum, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson da saçlarıyla gündemde. Johnson'ın Bolton'daki Openzone eğitim tesisi ziyareti esnasında saçlarının hali soruldu. Muhabirlerden biri, soruyu başbakanın saçlarını merak eden annesi adına sorduğunu söyledi.

Muhabir "Saçınız darmadağınık ve annem bunun nedenini merak ediyor" dedi.

Johnson "Saçımla ilgili bir şey bu ama size net şekilde söyleyeyim, saçımı tarıyorum" diye cevap verdi.

"Ofisimde tarağım var" diyen başbakan, saçıyla ilgili elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını da vurguladı.

Johnson daha sonra saçının halinden ötürü gazeteciden özür diledi ve "Annene çok mutlu bir Noel için en içten dileklerimi ilet" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ağustosta saçlarına önem verdiğini ancak banyolarda tazyikli su akmadığı için duşta daha fazla vakit geçirmek zorunda kaldığını söyledi. Bunun üzerine ABD Enerji Bakanlığı, duş başlığından akan litre miktarında düzenlemeye gitmeye karar verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Çekmeyin, sizin için kötü olacak!''Çekmeyin, sizin için kötü olacak!'
Büyük şok yaşadı! Çuvalla gelip...Büyük şok yaşadı! Çuvalla gelip...
Karnelerin ne zaman ve nasıl verileceği belli oldu!Karnelerin ne zaman ve nasıl verileceği belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olacak mı?

Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olacak mı?

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

Kümese girince büyük şok yaşadı! Tavukları çuvala doldurup böyle çaldılar

Büyük şok yaşadı! Çuvalla gelip...

Cenaze namazında kısıtlamayı ve koronavirüsü yok saydılar

Kısıtlamayı ve koronavirüsü yok saydılar

Kız kardeşini aracın altında kalmaktan son anda kurtardı

Yürekler ağza geldi! Kız kardeşini böyle kurtardı

Çin’de arama köpeği, itfaiyeden emekli olan eğitimcisinin peşini bırakmadı

Duygulandıran görüntü! Peşini bırakmadı

Bursa'da şoke eden anlar! Fabrika çatısında namaz kıldı

Görenler şoke oldu! Görüntülemek için telefona sarıldı

Buzlu yolda kayan sevimli köpek gülümsetti

Sevimli köpeğin gülümseten anları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.