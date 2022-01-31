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Boris Johnson'u zora sokacak parti raporu! "Liderlik ve muhakeme başarısızlıkları..."

31.01.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de Başbakanlık Konutu’nda Covid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği partilerin düzenlenmesi sonrası kıdemli memur Sue Gray tarafından hazırlanan rapor yayınlandı. Raporda, Başbakanlık Konutu’nun bahçesinin "açık bir yetki veya gözetim olmaksızın toplantılar için kullanıldığı" ve "bunun uygun olmadığı" ifade edildi. Yine söz konusu partiler nedeniyle Boris Johnson’un “liderlik ve muhakeme başarısızlıkları” olduğu da raporda aktarıldı.

Boris Johnson'u zora sokacak parti raporu! "Liderlik ve muhakeme başarısızlıkları..."

İngiltere’de Covid-19 kısıtlamalarının uygulandığı dönemde başkent Londra’daki Başbakanlık Konutu’nda parti düzenlendiği ortaya çıkan Başbakan Boris Johnson’un üzerindeki istifa baskısı devam ediyor. Söz konusu partilere yönelik polis soruşturması devam ederken, Johnson’ın talebi üzerine kıdemli memur Sue Gray’in partilere ilişkin hazırladığı 12 sayfalık rapor yayınlandı.

"LİDERLİK VE MUHAKEME BAŞARISIZLIKLARI"

Gray raporunda, Başbakanlık Konutu’nda koronavirüs önlemlerini gözlemlemede "ciddi bir başarısızlık" olduğunu ve "bir dizi" toplantının yapılmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Söz konusu partiler nedeniyle “liderlik ve muhakeme başarısızlıkları” olduğu aktarılan raporda, Başbakanlık Konutu bahçesinin "açık bir yetki veya gözetim olmaksızın toplantılar için kullanıldığı" ve "bunun uygun olmadığı" ifade edildi. Raporda, Başbakanlık Konutu’nda İngiliz halkının büyük ölçüde sosyalleşmesinin yasaklandığı bir zamanda çeşitli vesilelerle "aşırı alkol tüketimi" de kınandı.

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BAZI PERSONELLERİN TANIKLIKLARINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Gray raporunda ayrıca, "Bazı personel, tanık oldukları davranışlarla ilgili endişelerini dile getirmek istediler, ancak bazen bunu yapamayacaklarını hissettiler" ifadelerine yer verdi.

RAPORUN TAMAMININ YAYINLANMAMASI EMREDİLMİŞTİ

Londra Metropolitan Polisi, geçtiğimiz hafta söz konusu partilerle ilgili kendi soruşturmasını başlatmış, Gray’e polis soruşturmasına zarar vermemek için raporun tamamını yayınlamamasını emretmişti. Gray’in soruşturduğu 16 partiden sadece 4’ü Londra Metropolitan Polisi tarafından yürütülen soruşturmalara dahil değil. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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