Boris Johnson ve Jeremy Corbyn BBC canlı yayınında Brexit'i tartıştı

İngiltere'de 12 Aralık'ta yapılacak erken genel seçime bir haftadan az süre kala, Başbakan Boris Johnson ve ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, BBC stüdyosundaki tartışmada karşı karşıya geldi. Johnson, Brexit'i gerçekleştirme vaadini sıklıkla tekrarladı, Corbyn ise, Brexit anlaşmasındaki belirsizlikleri öne çıkardı.

Boris Johnson, Corbyn'in Brexit konusunda "tarafsız" bir pozisyonda olduğunu ve bu pozisyondaki birinin AB ile Brexit konusunda müzakere yürütemeyeceğini iddia etti.

Johnson, "Bu ülkenin gündemindeki en önemli konuda bir pozisyonu olmaması büyük bir liderlik eksikliği" dedi.

Jeremy Corbyn ise Johnson'a ticaret anlaşması üzerinden yüklendi ve "ABD ile bir ticaret anlaşmasına varmanın yedi yıl süreceğinin tahmin edildiğini" söyledi.

Corbyn sözlerini, "İşçi Partisi iktidarında ticaret ilişkisinin ne olacağı konusundaki belirsizlik ortadan kalkacak" dedi.

12 Aralık'ta yapılacak seçimler öncesi anketler, Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakâr Parti'nin önde olduğuna işaret ediyor.