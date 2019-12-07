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Boris Johnson ve Jeremy Corbyn BBC canlı yayınında Brexit'i tartıştı

07.12.2019 01:31 | Son Güncelleme

İngiltere'de 12 Aralık'ta yapılacak erken genel seçime bir haftadan az süre kala, Başbakan Boris Johnson ve ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, BBC stüdyosundaki tartışmada karşı karşıya geldi. Johnson, Brexit'i gerçekleştirme vaadini sıklıkla tekrarladı, Corbyn ise, Brexit anlaşmasındaki belirsizlikleri öne çıkardı.

Boris Johnson ve Jeremy Corbyn BBC canlı yayınında Brexit'i tartıştı

İngiltere'de 12 Aralık'ta yapılacak erken genel seçime bir haftadan az süre kala, Başbakan Boris Johnson ve ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, BBC stüdyosundaki tartışmada karşı karşıya geldi. Johnson, Brexit'i gerçekleştirme vaadini sıklıkla tekrarladı, Corbyn ise, Brexit anlaşmasındaki belirsizlikleri öne çıkardı.

Boris Johnson, Corbyn'in Brexit konusunda "tarafsız" bir pozisyonda olduğunu ve bu pozisyondaki birinin AB ile Brexit konusunda müzakere yürütemeyeceğini iddia etti.

Johnson, "Bu ülkenin gündemindeki en önemli konuda bir pozisyonu olmaması büyük bir liderlik eksikliği" dedi.

Jeremy Corbyn ise Johnson'a ticaret anlaşması üzerinden yüklendi ve "ABD ile bir ticaret anlaşmasına varmanın yedi yıl süreceğinin tahmin edildiğini" söyledi.

Corbyn sözlerini, "İşçi Partisi iktidarında ticaret ilişkisinin ne olacağı konusundaki belirsizlik ortadan kalkacak" dedi.

12 Aralık'ta yapılacak seçimler öncesi anketler, Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakâr Parti'nin önde olduğuna işaret ediyor.

İngiliz Sağlık Sistemi hararetli tartışmalara neden oldu

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) Brexit ile birlikte geleceği de tartışmanın hararetli başlıklarından biri oldu.

ABD ile Brexit sonrası dönemde yapılacağı açıklanan ticaret müzakerelerinde NHS'in de başlıklardan biri olacağı iddiası, muhalefet tarafından gündemde tutuluyordu.

İşçi Partisi lideri Corbyn, halkın ortaya çıkan belgeleri okuması gerektiğini söyledi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "İnsanlar Amerikan ilaçlarına yeterince para ödemiyor" sözlerini hatırlattı.

Başbakan Johnson ise bunun seçmende korku yaratmak için uydurulduğunu söyledi. Boris Johnson NHS'i sevdiğini ve satma gibi düşüncesi olmadığını savundu.

ABD Başkanı Trump, bu tartışmaya ilişkin geçmişte yaptığı bir açıklamada, "Söz konusu ticaret ise her şey masada olur" ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Johnson, NHS'i ve ilaç fiyatlarının herhangi bir müzakerede kesinlikle gündeme gelmeyeceğini söylüyor.

Kapitalizm mi, Sosyalizm mi?

Seçmen sorularının adaylara aktarılması formatındaki tartışmada, Corbyn ve Johnson'a "Yoksulların hayat kalitesini artırmada sosyalizmin mi yoksa kapitalizmin mi daha iyi bir geçmişi olduğu" soruldu.

Corbyn bu soruya, "Demokratik temellerde uygulanan sosyalist politikalar bu ülkedenin en yoksullarının hayat kalitesini yükseltmiştir" dedi.

Johnson ise "Muhafazakar siyaset anlayışı, kamu hizmetleri için harcama yaparken, toplumun en yoksularına da bakabilecek tek yol " dedi.

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