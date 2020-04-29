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Boris Johnson ve nişanlısı Symonds'ın bir oğulları oldu

29.04.2020 13:08 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'ın bu sabah bir oğulları olduğu açıklandı.

Boris Johnson ve nişanlısı Symonds'ın bir oğulları oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'ın bu sabah bir oğulları olduğu açıklandı.

Başbakanlık sözcüsü, Londra'daki bir hastanede dünyaya gelen bebek ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

Geçen yılın sonunda nişanlandıkları belirtilen 55 yaşındaki Johnson ile 32 yaşındaki Symonds, Mart'taki açıklamalarında yazın başlangıcında bir bebek beklediklerini duyurmuştu.

Symonds ve Johnson, Downing Street 10 numara olarak bilinen Başbakanlık konutuna evli olmadan yerleşen ilk çift.

Üç hafta kadar hastanede koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, Pazartesi günü görevine dönmüştü.

Symonds'ın da koronavirüs belirtileri gösterdiği açıklanmıştı.

Carrie Symonds, 2012'de Boris Johnson'ın yeniden Londra belediye başkanlığına seçildiği seçim kampanyasında görev almıştı.

Boris Johnson'ın ikinci evliliğinden dört çocuğu bulunuyor.

İktidardaki Muhafazakar Partili bakan ve milletvekilleriyle, muhalefet partileri çifti kutladı.

Meclis Başkanı Lindsay Hoyle "Bu kadar belirsizliğin ortasında bu ne güzel bir haber. 2020 kesinlikle unutamayacakları bir yıl olacak" dedi.

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