Boris Johnson’dan AB’ye: “Tehditlerinizi Masadan Kaldırın”

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ticaret müzakerelerine anlaşma olmaksızın sona erdirilmesi sürecini hızlandıran Avrupa Birliği’ni, İngiltere ve Kuzey İrlanda’ya gıda ablukası uygulamakla tehdit etmekle suçladı.

Johnson, Twitter’da yaptığı açıklamada “Gelin AB’nin tehditlerini masadan kaldırmasını sağlayalım. Bu yasayı geçirelim ve müzakerecilerimizi destekleyerek, ülkemizi koruyalım” dedi.

İngiltere Parlamentosu İç Pazar Yasası’na ilişkin müzakerelere Pazartesi günü devam edecek.

Avrupa Birliği’nden Cuma günü yapılan açıklamada İngiltere’ye üyelikten ayrılmasının koşullarını belirleyen çıkış anlaşmasında yapmak istediği değişiklikler için Eylül sonuna kadar süre tanınmıştı. Aksi halde ticaret görüşmelerinin tehlikeye gireceğini bildirmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, anlaşma olsa da olmasa da İngiltere’nin 15 Ekim itibariyla Brexit görüşmelerinden ayrılacağını söylemişti. Johnson, ticaret görüşmeleri neticesinde bir anlaşma olmasa dahi bunun İngiltere için iyi bir sonuç olacağını söyledi.