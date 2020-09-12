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Boris Johnson’dan AB’ye: “Tehditlerinizi Masadan Kaldırın”

12.09.2020 17:36 | Son Güncelleme

Boris Johnson, ticaret müzakerelerine anlaşma olmaksızın sona erdirilmesi sürecini hızlandıran AB'yi İngiltere ve Kuzey İrlanda’ya gıda ablukası uygulamakla tehdit etmekle suçladı.

Boris Johnson’dan AB’ye: “Tehditlerinizi Masadan Kaldırın”

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ticaret müzakerelerine anlaşma olmaksızın sona erdirilmesi sürecini hızlandıran Avrupa Birliği’ni, İngiltere ve Kuzey İrlanda’ya gıda ablukası uygulamakla tehdit etmekle suçladı.

Johnson, Twitter’da yaptığı açıklamada “Gelin AB’nin tehditlerini masadan kaldırmasını sağlayalım. Bu yasayı geçirelim ve müzakerecilerimizi destekleyerek, ülkemizi koruyalım” dedi.

İngiltere Parlamentosu İç Pazar Yasası’na ilişkin müzakerelere Pazartesi günü devam edecek.

Avrupa Birliği’nden Cuma günü yapılan açıklamada İngiltere’ye üyelikten ayrılmasının koşullarını belirleyen çıkış anlaşmasında yapmak istediği değişiklikler için Eylül sonuna kadar süre tanınmıştı. Aksi halde ticaret görüşmelerinin tehlikeye gireceğini bildirmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, anlaşma olsa da olmasa da İngiltere’nin 15 Ekim itibariyla Brexit görüşmelerinden ayrılacağını söylemişti. Johnson, ticaret görüşmeleri neticesinde bir anlaşma olmasa dahi bunun İngiltere için iyi bir sonuç olacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Johnson, belirlenen sürenin sonuna yaklaşılırken anlaşma olması için AB’nin müzakerelerde mevcut durumunu gözden geçirmesi gerektiğini belirtiyor.

Boris Johnson, Daily Telegraph gazetesine yazdığı yazıda büyük bir anlaşmaya hala varılabileceğini ancak AB’nin Kuzey İranda Protokolü’nü aşırıya kaçan bir yorumuna başvurduğunu savundu.

Johnson’ın yazısı, “AB’nin iyi niyetle müzakere edilen bir anlaşmayı, İngiltere’nin bir bölümünü abluka altına alıp, geri kalanından koparmak için kullanarak ülkemizin ekonomisi ve toprak bütünlüğünü yok etmek isteyeceğine asla inanmadık” sözleriyle devam etti.

İngiltere, 31 Ocak itibariyla 27 üyeli Avrupa Birliği’nden ayrıldı. Üyelikten ayrılmayla başlayan geçiş süreci 31 Aralık’ta tamamlanacak. Bu tarih sonunda İngiltere ortak Pazar ve gümrük birliği kurallarından da çıkmış olacak.

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