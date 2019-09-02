LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği'nden hiçbir koşulda Brexit için bir ertemele daha istemeyeceğini bildirdi.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"da bakanlar kurulunu acil toplayan Johnson, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Herkesin bilmesini istiyorum ki, hiçbir koşul altında Brüksel'den bir erteleme daha istemeyeceğim. 31 Ekim'de ayrılacağız, 'ama'sı veya 'eğer'i yok." dedi.

Bir ay önce göreve gelmesinin ardından AB ile yeni bir Brexit anlaşması ihtimalinin güçlendiğini savunan Johnson, milletvekillerini, İngiltere'nin müzakere pozisyonunu zayıflatacak bir adım atmaktan kaçınmaya çağırdı.

"Genel seçim istemiyorum, siz de istemiyorsunuz." ifadelerini kullanan Johnson, 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştirme sözünden vazgeçmeyeceğinin altını çizdi.

Johnson, Brexit'i bir kez daha ertelemenin "anlamsız" olacağını da savundu.

İngiliz basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Johnson'ın bakanlarıyla bir erken seçim senaryosunu tartışması bekleniyordu.

Buna göre, Johnson'ın parti içi muhalefetin, muhalefet partileriyle birlikte hareket ederek Brexit sürecini tıkaması ihtimaline karşı bakanlarıyla bugün bir erken seçim kararı alabileceği iddia edilmişti.