Boris Johnson'dan erken seçim ısrarı

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakan Boris Johnson, erken seçim için pazartesi önerge vereceğini açıkladı.

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Johnson, ülkeyi 12 Aralık'ta erken seçime götürmek için pazartesi parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'na önerge sunacağını bildirdi.

İngiliz yasalarına göre, erken seçim önergesinin milletvekillerinin üçte ikisinin desteğini alması gerekiyor.

Muhalefet partilerinin, Brexit tarihi ertelenmeden ve anlaşmasız Brexit ihtimali ortadan kalkmadan erken seçime destek vermesi beklenmiyor ancak pazartesinden önce Brexit'in ertelenmesi durumunda, dengelerin değişebileceği belirtiliyor.

Avrupa Birliği (AB) ile geçen hafta vardığı Brexit anlaşmasını Avam Kamarası'ndan geçirmeyi başaramayan Johnson, muhalefetin eylülde çıkardığı yasaya uyarak geçen hafta AB'den 31 Ekim olan Brexit tarihinin ertelenmesini istemişti.

AB ise tüm üye ülkelerin onaylaması gereken erteleme talebine henüz yanıt vermedi.

Johnson daha önce de iki kez erken seçim önergesi vermiş ancak onay alamamıştı.