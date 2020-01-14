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  4. Boris Johnson'dan İran'la nükleer anlaşmayı değiştirme çağrısı:

Boris Johnson'dan İran'la nükleer anlaşmayı değiştirme çağrısı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 11:57 | Son Güncelleme

"Gelin anlaşmayı değiştirmek için birlikte çalışalım ve yerine bir Trump anlaşması koyalım"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İran'la nükleer anlaşmayı ABD Başkanı Donald Trump'ın isteklerini karşılayacak bir anlaşmayla değiştirme çağrısı yaptı.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Johnson, İran'la nükleer anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulundu.

Anlaşmanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın gözünde kusurlu olduğunu belirten Johnson, "Gelin anlaşmayı değiştirmek için birlikte çalışalım ve yerine bir Trump anlaşması koyalım." dedi.

İngiltere "E3" grubu olarak Almanya ve Fransa'yla hareket etmiş ve İran'la nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu açıklamıştı.

İran ile Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Ancak Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'ı durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

Tahran, yaptırımların kalkması ve menfaatlerin temin edilmesi halinde yeniden anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

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Boris Johnson Donald Trump ingiltere İRAN JCPOA nükleer anlaşma

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