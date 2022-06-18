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Boris Johnson’dan Kiev Ziyaretinde Askeri Eğitim Teklifi

17.06.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret ederek Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. Rusya’nın işgali başladığından bu yana ikinci kez Kiev’e giden Johnson, Ukrayna askerleri için askeri eğitim programı başlatma teklifinde bulundu

Boris Johnson’dan Kiev Ziyaretinde Askeri Eğitim Teklifi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret ederek Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. Rusya’nın işgali başladığından bu yana ikinci kez Kiev’e giden Johnson, Ukrayna askerleri için askeri eğitim programı başlatma teklifinde bulundu.

Bu ay başında güven oyu almayı başaran İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Zelenski tarafından “çok iyi bir dost” sözleriyle karşılandı.

Boris Johnson, “Sayın Cumhurbaşkanı, Volodimir, Yeniden Kiev’de olmak güzel” mesajıyla Ukrayna Cumhurbaşkanı’yla bir fotoğrafını paylaştı.

İngiltere Başbakanı’nın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Johnson görüşmede dört ayda bir yaklaşık 10 bin Ukrayna askerine eğitim verilmesine yönelik askeri eğitim programının başlatılması önerisinde bulundu.

Boris Johnson, “Bu savaşın derinliklerinde bugünkü ziyaretimin amacı Ukrayna halkına açık ve basit bir mesaj göndermek: İngiltere sizin yanınızda ve siz başarıya ulaşana kadar da sizin yanınızda olmaya devam edecek” dedi.

Boris Johnson, “Bu nedenle Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’ye en kuvvetli güçlerden ve Ukrayna’nın kazanma yönündeki kararlılığından yararlanarak bu savaştaki denklemi değiştirebilecek yeni bir askeri eğitim programı önerdim” ifadelerini kullandı.

Boris Johnson’ın ofisinden yapılan açıklamaya göre yeni askeri eğitim programı Ukrayna askerlerinin ülke dışında eğitilmesini öngörüyor.

Her askerin cephede savaş becerilerinin yanı sıra temel sağlık eğitimi, siber güvenlik ve patlayıcı taktikler konusunda becerilerini geliştirmek için üç haftalık bir eğitimden geçmesi planlanıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Kiev ziyaretinden önce de Fransa, Almanya, İtalya ve Romanya liderleri Kiev’e giderek Ukrayna’nın AB’ye üyeliğine destek vermişti.

“Ortak vizyon”

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Boris Johnson’la cephedeki son durumu, ağır silah tedarikinin arttırılması ve Ukrayna’nın hava savunmasının desteklenmesi konularını değerlendirdiklerini söyledi.

Zelenski, “Zafere doğru nasıl ilerleyeceğimiz konusunda ortak bir vizyonumuz var çünkü Ukrayna’nın buna ihtiyacı var, devletimizin zaferine” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de siyasi baskıyla karşı karşıya olan Başbakan Boris Johnson’ın ülkesinin yoğun askeri ve siyasi destekte bulunduğu Ukrayna’da popülaritesi artmış durumda.

İngiltere Başbakanı Johnson ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “İhtiyaç duyacağınız stratejik dayanıklılığı vermek için yanınızda olduğumuzu vurgulamak amacıyla yeniden buradayız” dedi. Buna Rusya’ya yönelik yaptırımların yoğunlaştırılması ve Ukrayna için diplomatik desteğin arttırılmasının da dahil olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Rusya Ukrayna
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