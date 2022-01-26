Boris Johnson'dan Rusya’ya Yeni Uyarı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamento konuşmasında Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırgan tutumunun sonuçlarına ilişkin endişelerini dile getirdi.

İngiltere’nin Estonya’daki NATO güçlerine öncülük görevini sürdürdüğünü hatırlatan Boris Johnson, “Rusya’nın işgali halinde Avrupalı müttefikleri korumak için NATO’ya sunulabileceğimiz katkılara bakıyoruz” dedi.

Johnson Halen Ukrayna’ya İngiltere’den tanksavar füzeleri ve eğitim için personel gönderildiğini hatırlatarak Ukrayna’nın kendini savunması için gerekli yasal ve ahlaki haklara sahip olduğunun altını çizdi.

Başbakan ayrıca, 2015’den bu yana Ukrayna’da 21 bin askerin İngiliz ordusundan görevlilerce eğitildiğini belirtti.

Johnson, Ukrayna sınırına 100 bin asker yığan Moskova’yı kınayarak “Rusya bugüne kadar Ukrayna’ya karşı hiç bu kadar büyük bir kuvvet göndermemişti” dedi.

İngiltere’nin, müttefiklerinin güvenliği ve özgür Avrupa vizyonunu pazarlık konusu yapmayacağını belirten Başbakan, tepkilerin batılı müttefiklerle uyum halinde sergileneceğini ve bir saldırı halinde Rusya’ya karşı bugüne kadar yapılmış en ağır yaptırımların uygulanacağını tekrarladı.

Başbakan olası bir işgal ve sonrasında başlayacak savaşta dökülecek kanı Çeçenistan ve Bosna savaşlarınınkinden daha az olmayacağını belirterek Avrupa’nın 1945’ten bu yana birçok çatışmaya dayanabildiğini hatırlattı.

Rusya’nın, Slav kardeşlerden oluşan topraklarda çorak bir iklime neden olabileceğini her fırsatta hatırlattığını belirten Johnson, “bunun adına asla barış denemeyeceğini” söyledi.

İngiltere Başbakanı, diyalog ve caydırıcı yaptırımlar aracılığıyla savaştan kaçınmak için ABD ve Avrupalı müttefiklerle aylardır birlikte çalışıldığını hatırlattı.

Boris Johnson ayrıca, Aralık ayı ortasında Putin’le yaptığı görüşmede, NATO'nun "Rusya’yı kuşatma veya başka bir şekilde tehdit etme düşüncesi yoktu ama Ukrayna elbette Rusya'nınkine eşit ve simetrik bir hakka sahip" görüşünü paylaştığını belirtti.

Başbakan “böyle bir felaketten kimse kazançlı çıkamaz” diye konuştu.

