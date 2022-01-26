HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Boris Johnson'dan Rusya’ya Yeni Uyarı

Boris Johnson'dan Rusya’ya Yeni Uyarı

26.01.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamento konuşmasında Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırgan tutumunun sonuçlarına ilişkin endişelerini dile getirdi

Boris Johnson'dan Rusya’ya Yeni Uyarı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamento konuşmasında Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırgan tutumunun sonuçlarına ilişkin endişelerini dile getirdi.

İngiltere’nin Estonya’daki NATO güçlerine öncülük görevini sürdürdüğünü hatırlatan Boris Johnson, “Rusya’nın işgali halinde Avrupalı müttefikleri korumak için NATO’ya sunulabileceğimiz katkılara bakıyoruz” dedi.

Johnson Halen Ukrayna’ya İngiltere’den tanksavar füzeleri ve eğitim için personel gönderildiğini hatırlatarak Ukrayna’nın kendini savunması için gerekli yasal ve ahlaki haklara sahip olduğunun altını çizdi.

Başbakan ayrıca, 2015’den bu yana Ukrayna’da 21 bin askerin İngiliz ordusundan görevlilerce eğitildiğini belirtti.

Johnson, Ukrayna sınırına 100 bin asker yığan Moskova’yı kınayarak “Rusya bugüne kadar Ukrayna’ya karşı hiç bu kadar büyük bir kuvvet göndermemişti” dedi.

İngiltere’nin, müttefiklerinin güvenliği ve özgür Avrupa vizyonunu pazarlık konusu yapmayacağını belirten Başbakan, tepkilerin batılı müttefiklerle uyum halinde sergileneceğini ve bir saldırı halinde Rusya’ya karşı bugüne kadar yapılmış en ağır yaptırımların uygulanacağını tekrarladı.

Başbakan olası bir işgal ve sonrasında başlayacak savaşta dökülecek kanı Çeçenistan ve Bosna savaşlarınınkinden daha az olmayacağını belirterek Avrupa’nın 1945’ten bu yana birçok çatışmaya dayanabildiğini hatırlattı.

Rusya’nın, Slav kardeşlerden oluşan topraklarda çorak bir iklime neden olabileceğini her fırsatta hatırlattığını belirten Johnson, “bunun adına asla barış denemeyeceğini” söyledi.

İngiltere Başbakanı, diyalog ve caydırıcı yaptırımlar aracılığıyla savaştan kaçınmak için ABD ve Avrupalı müttefiklerle aylardır birlikte çalışıldığını hatırlattı.

Boris Johnson ayrıca, Aralık ayı ortasında Putin’le yaptığı görüşmede, NATO'nun "Rusya’yı kuşatma veya başka bir şekilde tehdit etme düşüncesi yoktu ama Ukrayna elbette Rusya'nınkine eşit ve simetrik bir hakka sahip" görüşünü paylaştığını belirtti.

Başbakan “böyle bir felaketten kimse kazançlı çıkamaz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…
Uyuşturucu baronu El Chapo için karar!Uyuşturucu baronu El Chapo için karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

İstanbul'da dün gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da dün gece -43 derece ölçüldü!

Mesut Özil depremi! Yeni takımını bile duyurdular

Mesut Özil depremi! Yeni takımını bile duyurdular

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

İmamoğlu'ndan eleştirilere sert tepki

İmamoğlu'ndan eleştirilere sert tepki

O mesajlar okununca... Esmanur'u annesi boğarak öldürmüştü! Vahşetin sebebi ortaya çıktı: Yasak ilişki...

O mesajlar okununca... Esmanur'u annesi boğarak öldürmüştü! Vahşetin sebebi ortaya çıktı: Yasak ilişki...

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

Evinizin en güzel köşesi için en iyi köşe takımları hangileri?

Evinizin en güzel köşesi için en iyi köşe takımları hangileri?

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.