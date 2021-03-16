HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Boris Johnson'ın 3,6 milyon dolarlık basın salonu neden eleştiriliyor?

Boris Johnson'ın 3,6 milyon dolarlık basın salonu neden eleştiriliyor?

16.03.2021 15:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Boris Johnson'ın 3,6 milyon dolarlık basın salonu neden eleştiriliyor?

İngiltere'de Başbakanlık ofisinin Beyaz Saray tarzı basın açıklamaları yapılacağı, yeni salonu ilk kez görüntülendi. 2,6 milyon sterlin (yaklaşık 3,6 milyon dolar) harcanarak inşa edilen salon, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

İngiltere'de Başbakanlık ofisinin Beyaz Saray tarzı basın açıklamaları yapılacağı, yeni salonu ilk kez görüntülendi. 2,6 milyon sterlin (yaklaşık 3,6 milyon dolar) harcanarak inşa edilen salon, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Sosyal medyadaki bazı yorumlarda koronavirüs salgınında hemşirelere yüzde 1 zammın önerildiği bir dönemde salon için bu kadar para harcanması 'israf' diye nitelendi.

Diğer bir eleştiri noktası ise salonda iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin rengi olan mavinin tercih edilmesi.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Başbakan Boris Johnson'ın basın danışmanı Allegra Stratton'ın basın brifingleri düzenleyeceği salonu "siyasi parti yayın odası" diye niteledi.

'Diktatör kürsüsü'

Twitter'da bir kullanıcı "Diktatör kürsüsü. Salonun rengi neden mavi?" derken başka bir kullanıcı "Mavi rahatsız edici. Bilinç altından iktidar eşittir Muhafazakâr Parti mesajı veriliyor" diye yazdı.

Salonun maliyeti Bilgi Edinme Yasası kapsamında yapılan bir başvuruyla açıklandı.

Hükümet bu başvuruya verdiği yanıtta Başbakanlık konutu yanındaki Downing Street 9 numarada yer alan ve KDV hariç 2.607.767 sterline mal olan salon için yapılan harcamanın kamu çıkarına olduğunu, şeffaflık ve hesap verilebilirliği artıracağını belirtti.

Salon

Başbakan Boris Johnson'ın medya stratejisinde radikal bir değişiklik olarak kabul edilen yeni salonda başbakan ve hükümet adına soruları yanıtlayacak olan eski BBC ve Guardian muhabiri Allegra Stratton'ın siyasi atamayla bu göreve gelmesi de eleştiri konusu.

Halihazırda siyaset muhabirleri için Başbakanlık sözcüsü ya da yardımcısı günlük bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Sözcü de yardımcısı da memur.

Bir Rus şirketine yaptırıldığı belirtilen salonun ne zaman kullanılmaya başlanacağı açıklanmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler
7 yaşındaki çocuk Afrika'nın en yüksek dağına tırmandı7 yaşındaki çocuk Afrika'nın en yüksek dağına tırmandı
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Avrupa'da aşı krizi patladı! Şimdi ne olacak?

Avrupa'da aşı krizi patladı! Şimdi ne olacak?

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Mars’ta beliren gizemli bulutun sırrı çözüldü

Mars’ta beliren gizemli bulutun sırrı çözüldü

Dünyanın en büyük volkanı uyanıyor!

Dünyanın en büyük volkanı uyanıyor!

Kuzey Kutup Dairesi

Kuzey Kutup Dairesi

Tayland'da 31 yaşındaki fil 12 yıl önce kendisini tedavi eden veterineri tanıdı

31 yaşındaki fil 12 yıl önce tedavi olduğu veterineri tanıdı!

7 yaşındaki çocuk Afrika'nın en yüksek dağına tırmandı

7 yaşındaki çocuk Afrika'nın en yüksek dağına tırmandı

Yunanistan'dan Sakız Adası'nda tatbikat

Yunanistan'dan Sakız Adası'nda tatbikat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.