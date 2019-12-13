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Boris Johnson'ın ata memleketi Kalfat'ta sevinç

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2019 16:35 | Son Güncelleme

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson'ın Muhafazakar Partisi'nin, erken genel seçimlerde sandıktan tek başına iktidar çıkması, kökeninin dayandığı Çankırı'nın Orta ilçesi Kalfat köyünde sevinçle karşılandı.

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM- Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson'ın Muhafazakar Partisi'nin, erken genel seçimlerde sandıktan tek başına iktidar çıkması, kökeninin dayandığı Çankırı'nın Orta ilçesi Kalfat köyünde sevinçle karşılandı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kökeni, Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı 150 haneli Kalfat köyüne uzanıyor. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif ve Dahiliye nazırlığı yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813 yılında Kalfat köyünde dünyaya geldi. Hacı Ahmet Rıza Efendi'nin oğlu Ali Kemal'in torununun torunu olan Johnson'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti, ergen genel seçimde sandıktan tek başına iktidar olarak çıktı.
HEYECANLA SEÇİMİ TAKİP ETTİLER
Boris Johnson'ın ata memleketi Kalfat köyü sakinleri, seçim sürecini köyde heyecanla takip etti. Köylülerin büyük bölümü, seçim sonuçlarını köy kahvehanesinde izleyip, değerlendirdi. Johnson'un seçimi kazanması, köyde sevinçle karşılandı. Kalfat Muhtarı Bayram Tavukçu, Boris Johson’ın seçimden zaferle çıkmasıyla gururlandıklarını söyleyerek, "Çok mutlu olduk. Köyümüzden İngiltere Başbakanı çıkmasına gerçekten çok sevindik. Kendisini Türkiye'ye gelirse Kalfat'a da bekliyoruz" dedi.
Köy sakinlerinden Satılmış Karatekin, Boris Johnson'ın dedesiyle babaannesinin amca çocukları olduğunu söyleyerek, "Babası gelmişti 2008 yılında. Babasıyla telefonda görüştü ve babasına geleceğini söylemişti. Dışişleri Bakanıyla gelmişti. Gazetecilerin nereli olduğunu sorması üzerine ‘Kalfat, Kalfat, Kalfat’ dedi. Koskoca İngiltere gibi bir yere başbakan olması büyük bir şekilde gurur vesilesi" diye konuştu.
Selvinaz Demirtaş da Boris Johnson ile akrabalık ilişkilerinin bulunduğunu belirterek, "Onların kızı bizim amcamızın gelini. Köyümüze gelmesini isteriz. Dedesi gelmişti zamanında. Kendisinden haberimiz pek olmuyor; ama seçildiğini duyunca çok sevindik. Gelsin köyünü memleketini görsün, sılayı ziyaret etsin, misafirimiz olsun ağırlayalım isteriz" ifadelerini kullandı.

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