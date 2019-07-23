Boris Johnson'ın Çankırı'daki hemşehrileri sevinçli

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- İNGİLTERE'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, ülkenin yeni başbakanı olduktan sonra Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünde yaşayan hemşehrileri büyük sevinç yaşadı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, 7 Haziran’da partisinin liderliğinden istifa edeceğini duyurmasının ardından parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada, Boris Johnson 92 bin 153 oy alırken, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 46 bin 656 oyda kaldı. Böylece iktidardaki partinin liderlik koltuğuna oturan Johnson, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazandı. Hemşehrilerinin İngiltere Başbakanı olduğunu duyan Kalfatlılar ise köy meydanında bir araya gelerek aldıkları haberin sevincini yaşadı.

Köy muhtarı Bayram Tavukçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Boris Johnson'ın başbakan olmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Boris Johnson'u Kalfat'a beklediklerini ifade eden Tavukçu, hemşehrileri olarak İngiltere'ye gidip kendisini tebrik etmek istediklerini kaydetti.