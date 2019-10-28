Boris Johnson’ın Erken Seçime Talebine Parlamentodan Ret 

İngiltere parlamentosu, Başbakan Boris Johnson’ın Brexit konusundaki siyasi çıkmazı aşmak için 12 Aralık’ta erken seçime gidilmesi talebini reddetti.

Avam Kamarası’nda 70’e karşı 299 milletvekili erken seçim yönünde oy kullandı, ancak bu oran kararın 650 sandalyeli parlamentodan geçmesi için gereken üçte ikilik çoğunluğun çok altında kaldı.

Muhalefet partileri, seçime gitmek istediklerini ancak bunu Başbakan’ın koşulları altında yapmayı tercih etmediklerini söyledi.

Muhalif kanattaki Liberal Demokratlar ve İskoç Ulusal Partisi, farklı bir prosedür kullanarak 9 Aralık’ta seçime gidilmesini sağlamaya çalışıyor.

Parlamentodaki oylama, Avrupa Birliği’nin İngiltere’ye 31 Ekim’de öngörülen Birlik’ten ayrılık tarihini 3 ay erteleme verme kararının ertesinde geldi.

Bununla birlikte, İngiltere Başbakanı Johnson erken seçim talebinin reddedilmesine rağmen ülkeyi yine de Aralık’ta seçime götürme çabasına devam edeceğini belirtti.

Johnson, erken seçim önergesinin gereken üçte ikilik çoğunluğu sağlayamamasının ardından, hükümetin aynı gün erken genel seçime imkan veren bir tasarıyı gündeme getireceğini açıkladı.

Tasarıların geçmesi için, önergelerin aksine, üçte ikilik çoğunluk gerekmiyor, sadece salt çoğunluk aranıyor.

Johnson, İngiltere’nin AB’den ayrılmasına sekte vurduğunu belirttiği çıkmazı aşmak için seçime gitmek gerektiği mesajını verdi.

Muhalefet partileri tasarıyı hemen reddetmedi ancak destekleyip desteklememe kararını vermeden önce tasarıyı inceleyeceklerini kaydetti.

