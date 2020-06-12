Boris Johsnon: Protestolarda Churchill heykelinin hedef alınması saçma ve utanç verici

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski başbakan Winston Churchill'in heykelinin protestocular tarafından hedef alınmasını ve saldırıya uğrama ihtimaline karşı tahtalarla kaplanmasını "saçma ve utanç verici" olarak değerlendirdi. Twitter'da bir dizi mesaj paylaşan Başbakan Johnson, bu tür heykel ve anıtların önceki kuşaklar tarafından dikildiğini belirterek "Geçmişimiz üzerinde düzeltme veya sansür yapamayız" diye yazdı. Johnson, tartışmalı tarihsel kişiliklerin heykellerinin kaldırılmasını "tarihimiz konusunda yalan söylemek" diye niteledi. ABD'de George Floyd'un ölümünün ardından İngiltere'de başlayan protestoların "maksadı şiddet olan aşırı gruplar tarafından ele geçirildiğini" de iddia etti. Johnson, Floyd'un ölümü nedeniyle ortaya çıkan "meşru öfke duygularını" anlayabildiğini, ancak "tek sorumlu davranışın bu protestolardan uzak durmak olduğunu" belirtti. Johnson, 2. Dünya Savaşı döneminde ülkenin lideri olan Churchill'in "bugün bizim için kabul edilemez" fikirleri dile getirmiş olsa da, ülkeyi "faşist ve ırkçı tiranlıktan" koruyan bir kahraman olmaya devam ettiğini belirtti.

Guardian: Heykellere saldırılarla birlikte ırk ve tarihsel miras konusunda gerginlik de artıyor Ülkede yayılan ırkçılık karşıtı gösterilerde öne çıkan konulardan biri haline gelen ve ırkçılık, sömürgecilik ve kölelik çağrışımları yapan tarihsel kişilerin heykel ve anıtlarının kaldırılması talebi ve bunun için yapılan eylemler tartışılmaya devam ediyor. Londra'da cuma günü ve hafta sonu için planlanan gösteriler öncesinde, eski başbakan Winston Churchill'in heykeli ve savaş anıtı saldırıya uğrama ihtimaline karşı tahtalarla kaplanmıştı. Başbakan Boris Johnson, bunun "saçma ve utanç verici" olduğunu söyledi. Geçen hafta sonunda Londra'da yapılan protestolarda Chruchill heykelinin kaidesi üzerinde ismi çizilmiş ve sprey boyayla "o bir ırkçıydı" ifadesi yazılmıştı. ABD’de Kristof Kolomb heykelleri yıkılıyor

Londra Belediye Başkanı Khan: Köle tacirlerinin heykelleri kaldırılmalı Heykeller tahta panolarla kapatıldı Churchill heykelinin yanı sıra Trafalgar Meydanı'ndaki George Washington ve Kral 2. James heykelleri de, protestocuların hedef alması ihtimaline ilişkin ilgili kaygılar nedeniyle Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın emriyle tahta panolarla kapatıldı. Khan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin lideri Nelson Mandela'nın heykelinin de korumaya alındığını söyledi.