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Bornova Belediyesindeki TİS sürecinde uzlaşmaya varıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 19:15 | Son Güncelleme

DİSK Genel İş Sendikası 7 Nolu Şube Başkanı Kemal Köroğlu: - "Arkadaşlarımızın maaşlarına yüzde 27 oranında zam yapıldı. En az 530, en yüksek ise bin 100 lira zam yapılmış oldu. Bunun yanında bazı sosyal haklarımız da iyileştirildi"

İZMİR (AA) - DİSK Genel İş Sendikası 7 Nolu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, Bornova Belediyesi şirketlerinden Bornova Belediyesi Personel AŞ'de (Bor-Bel AŞ) bin 277 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşmaya varıldığını bildirdi.

Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bornova'nın yeni seçilen belediye başkanı Mustafa İduğ ile mazbatasını almasının ardından bir görüşme yaptıklarını ve sürecin olumlu noktalandığını ifade etti.

İşveren ile imzaladıkları uzlaşma evraklarını İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim ettiklerini aktaran Köroğlu, şunları kaydetti:

"TİS imzalarını önümüzdeki hafta çarşamba günü düzenlenecek törende atacağız. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belediye şirketlerine geçişi yapılan işçilerimiz yılbaşından bu yana asgari ücret farklarını alamıyorlardı. İmzaladığımız TİS'e göre artık bu farkı almaya başlayacaklar. Arkadaşlarımızın maaşlarına yüzde 27 oranında zam yapıldı. En az 530, en yüksek ise bin 100 lira zam yapılmış oldu. Bunun yanında bazı sosyal haklarımız da iyileştirildi. Şirket yönetimiyle uzlaşmamızın ardından iş yerlerine astığımız grev ilanlarını indirdik." diye konuştu.

Köroğlu, uzlaştıkları TİS maddelerine göre eşine şiddet uygulayan işçi arkadaşlarının maaşlarının 6 ay boyunca eşlerine verileceğini hatırlatırken, "Toplumda en çok kadınlar şiddete maruz kalıyor. Biz de her fırsatta şiddete karşı olduğumuzu dile getiriyoruz. Daha önce başka işverenlerle de imzaladığımız TİS süreçlerine bu maddeyi koymuştuk. Bornova Belediyesinde çalışan işçi arkadaşlarımızın sözleşmeleri için de yer verdik." şeklinde konuştu.

- "Önceliğimiz insan"

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da uzlaşmaya varılan TİS sürecinin tüm çalışma arkadaşları için hayırlı olmasını diledi.

Emeğe önem veren bir insan olduğunu dile getiren İduğ, "Çalışanın bayramı, hak ettiği ücreti aldığı zaman bayramdır. Önceliğimiz insan. Halkın memnuniyeti için önce çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamamamız lazım. Çalışanımızın memnuniyetini sağlarsan halkımız da yapılan çalışmalardan dolayı mutlu olacaktır." ifadesini kullandı.

Sendika ile Bornova Belediyesi Personel AŞ arasında 5 Kasım 2018'de başlayan TİS sürecinde uzlaşma sağlanamaması üzerine 21 Şubat 2019'da iş yerlerine grev kararı asılmış, sendika 12 Nisan'da greve çıkacağını duyurmuştu.

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