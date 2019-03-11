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Bornova'da kafeye kumar baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 12:19 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kumar oynatıldığı gerekçesiyle baskın yapılan iki kafedeki 97 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, kumar oynatıldığı gerekçesiyle baskın yapılan iki kafedeki 97 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaka Mahallesi'nde bulunan iki kafede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen toplam 97 kişiye idari işlem yapıldı. Binada yapılan aramada tombala kartları, 9 bin 399 lira ve 400 dolar ele geçirildi. İş yeri sahiplerine de kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

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