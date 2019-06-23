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Bornova'da ormanlık alanda iki ayrı bölgede yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 18:04 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova ilçesinde, farklı iki noktadan çıkan orman yangını, orman ekiplerince yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.  Yangın, saat 15.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle Bornova Gökdere mevkisinde ormanlık alanda çıktı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde, farklı iki noktadan çıkan orman yangını, orman ekiplerince yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle Bornova Gökdere mevkisinde ormanlık alanda çıktı. İki bölgeden yükselen alevleri görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında 1 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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