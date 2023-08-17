Bornozunu giyip balkona çıktı! Mahalleyi birbirine katınca ekipler müdahale etti

Esenyurt'ta oturduğu binanın giriş katında bulunan iş yerinde çalışanlarla tartışan bir kişi, bornozla cama çıkıp bağırmaya başladı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

EKİPLER İKNA ETTİ

Olay, 17.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde bulunan 14 katlı binanın 4'üncü katında yaşandı. İddiaya göre, yaşadığı evin balkonundan sitenin zemin katında bulunan iş yerinin çalışanlarıyla tartışan bir kişi, bornozla cama çıkarak bağırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şüpheli gözaltına alındı. (DHA)





