Borrell AB-Türkiye mülteci anlaşmasının yenilenmesi gerektiğini söyledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell AB ile Türkiye arasında yaklaşık beş yıl önce imzalanan mülteci anlaşmasının "yenilenmesi” gerektiğini savundu.

Borrell'in açıklamaları AB ülkelerinin dış ve iç işleri bakanlarının mülteci sorunu gündemiyle dün yaptığı zirve sonrasında geldi. Borrell bir gazetecinin Türkiye ile imzalanan anlaşmanın yenilenip yenilenmeyeceği sorusuna verdiği yanıtta "Gelecekte bu tip bir anlaşma yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi. Borrell "Bu, hiç kuşkusuz bizim, üye devletlerin, Avrupa Birliği kurumlarının kendi içinde ve daha sonra da Türkiye ile bu ortak anlaşmanın yenilenmesi için yapacağı tartışmaların bir parçası olacak" diye konuştu.

Borrell mevcut anlaşmanın yürürlükte olduğunu ve uygulanmaya da devam etmesi gerektiğini belirtti.

2015'te Suriye iç savaşından kaçan yüz binlerce sığınmacının Avrupa'ya gelmesi üzerine Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 18 Mart 2016 tarihinde bir mülteci anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma uyarınca Ankara, Türkiye üzerinden Ege'deki Yunan adalarına düzensiz geçiş yapan sığınmacıları geri almayı ve insan kaçakçılarıyla mücadele etmeyi kabul etmişti.