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Borrell ile Çavuşoğlu telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.01.2020 12:48 | Son Güncelleme

AB tarafından yapılan açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Elazığ depremi, Orta Doğu ve Libya konularının ele alındığı belirtildi.Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan resmi bir açıklama ile, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Borrell ile Çavuşoğlu telefonda görüştü

AB tarafından yapılan açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Elazığ depremi, Orta Doğu ve Libya konularının ele alındığı belirtildi.
Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan resmi bir açıklama ile, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada "Josep Borrell, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na geçtiğimiz Cuma günü Elazığ ilini vuran deprem sonrasında Avrupa Birliği’nin Türkiye halkıyla dayanışmasını yinelemek için telefonla görüştü" denildi.
Telefon görüşmesinde ayrıca, Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki mevcut durum ile Libya’daki son gelişmelerin de ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Borrell, daha barışçıl ve istikrarlı bir Orta Doğu ve Körfez bölgesi için tüm uluslararası ortaklarla AB adına çalışmaya hazır olduğunu hatırlattı. Libya’nın başkenti Trablus’taki güvenlik durumu, ateşkes ve Libya ihtilafının siyasi çözümüne başlamasının beraberinde getirdiği zorluklar hakkında endişelerini dile getirdi. Borrell ve Bakan Çavuşoğlu, bölgenin istikrarını ve dolayısıyla Avrupa Birliği’nin güvenliğini etkileyen tüm bu acil konular üzerinde işbirliğini sürdürmeye karar verdiler" denildi.

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