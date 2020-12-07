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Borrell: İlerleme, iyileşme görmedik

07.12.2020 20:33 | Son Güncelleme:
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Borrell: İlerleme, iyileşme görmedik

AB dışişleri bakanları, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tutumunda “iyileşme yerine kötüleşme” olduğu görüşünde mutabık kaldı, olası yaptırımlar için kararı liderlere bıraktı.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda üye ülkeler, Doğu Akdeniz'de yapıcı tutum sergilemesi istenen Türkiye'nin beklentiye yanıt vermediği konusunda görüş birliğine vardı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün Brüksel'de yapılan dışişleri bakanları toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin tutumunda iyileşme olmadığını, bazı konularda ise tam tersine kötüleşmeden söz edilebileceğini söyledi.

"Türkiye hakkındaki değerlendirme olumlu değil

Borrell, "Bugünkü toplantıda tüm bakanlar, Türkiye'nin tutumunda esasa ilişkin bir değişiklik gözlemlenemediği, aksine pek çok açıdan durumun kötüleştiği konusunda değerlendirmede bulundu. Bölgedeki sismik araştırmalar sürüyor. Dışişleri Bakanları Konseyi'nin değerlendirmesi olumlu değil. Bakanlar, bu hafta yapılacak kritik öneme haiz zirve için, hükümet ve devlet başkanlarını bilgilendirecekler" dedi.

Borrell, AB liderlerinin zirvede Türkiye'ye ilişkin değerlendirmede bulunarak gerekli gördükleri kararları alacaklarına işaret ederken, "Sadece Yunanistan ve Kıbrıs değil, tüm üye ülkeler, Türkiye ile durumun çok dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin farkında. Mutsuz bir şekilde ifade ettiğim gibi, son zirveden bu yana pek de ilerleme, iyileşme görmedik" görüşünü aktardı.

"Peki gelinen aşamada, Türkiye ile ilişkilerde görüş ayrılıklarının aşılabilmesi için diplomasiye alan kaldığını düşünüyor musunuz?" sorusunu ise AB temsilcisi Borrell, şu sözlerle yanıtladı:

"Diplomasi, farklılıkların barışçıl yollarla, diyalog ile çözümlenebilmesi için icat edildi. Ve bunu yapmaya çalışıyoruz."

Maas: "Türkiye ile diyalog istiyoruz ama…"

AB Dönem Başkanı Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas da toplantı sonrasında bir açıklama yaptı.

Bu hafta yapılacak AB liderler zirvesinde Türkiye konusunda kararlar alınacağını duyuran Maas, şunları kaydetti:

"Prensipte AB'nin Türkiye ile diyalogu sürdürmesi gerektiği kanaatindeyiz ama Almanya son haftalarda uzlaşılar sağlanabilsin diye çok yoğun çalıştı. Özellikle Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasında mutabakat sağlanabilsin diye… Ama ne yazık ki bu mümkün olmadı, sürekli Türkiye'nin provokasyonları sözkonusu oldu. Şimdi AB Konseyi bunun ne tür sonuçları olacağı hakkında karar vermesi gerekecek."

Heiko Maas'a, Yunanistan'ın Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması talebine Almanya'nın yaklaşımı da soruldu. Alman bakan, "Bu hafta AB Konseyi'nde Türkiye'nin haftalardır, aylardır sürdürdüğü provokasyonlarının ne tür sonuçlar doğurması gerektiğini görüşmek durumundayız. Bu olası sonuçlar konusunda AB Konseyi'nde oybirliği sağlanmasını temin etmek istiyoruz. Bunlar tartışılacaktır" yanıtını vermekle yetindi.

Dendias: "Türkiye ihlalci tavrını sürdürüyor"

Toplantı sonrasında bir açıklama da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'dan geldi.

Dendias, konsey toplantısına katılan tüm dışişleri bakanlarının, "Türkiye'nin kendisine Ekim ayında verilen pozitif mesajları kavramakta başarısız olduğu konusunda mutabık kaldıklarını" söyledi.

Türkiye'yi "ihlalci tavrını" sürdürmekle eleştiren Dendias, "Dahası Türkiye bunu büsbütün kabul edilemeyecek bir çerçevede sürdürdü, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarması halinde savaşla tehdit etti" dedi.

Yunanlı bakan, Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik bu tutumunun tüm AB'yi de hedef alan bir nitelik taşıdığına işaret ederek, "Konsey toplantısında Türkiye'ye bir tepki olması gerektiği net olarak ifade edildi" diye konuştu. Dendias, bu tepkinin ne olacağı konusunun ise Perşembe günü yapılacak AB liderler zirvesinde tartışılacağını açıkladı.

Gözler AB liderlerine çevrildi

Perşembe günü başlayacak ve iki gün sürmesi planlanan AB liderler zirvesinin gündeminde Türkiye ile ilişkiler yer alıyor.

AB liderleri Ekim ayında düzenlenen zirvede Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de yapıcı bir tutum takınması karşılığında "pozitif gündemli diyalog" süreci önermişti. AB Dönem Başkanı Almanya da Türkiye, Yunanistan ve birlik üyesi Kıbrıs arasında tansiyonun düşürülmesi, diyalog sürecinin başlatılması için yoğun diplomatik girişimlerde bulunmuştu.

Ancak Doğu Akdeniz'deki gerilimin beklenen şekilde düşürülememiş olunması nedeniyle son günlerde Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrıları artıyor. Nihai kararı, AB liderleri verecek.

DW/ DA, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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