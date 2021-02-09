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  4. Borrell'in AB'yi savunmadığı gerekçesiyle istifası istendi

Borrell'in AB'yi savunmadığı gerekçesiyle istifası istendi

09.02.2021 09:43 | Son Güncelleme:
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Borrell'in AB'yi savunmadığı gerekçesiyle istifası istendi

Çoğunluğu eski Sovyet ülkelerinden olan milletvekilleri, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup yazarak, Josep Borrell'in Moskova ziyaretini ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısındaki tavrını sert şekilde eleştirdi.

AB'nin dış politikasını yürüten Borrell'in ziyaretindeki "küçük düşürücü gelişmelerden" endişe duyduklarını belirten milletvekilleri, "Sayın Borrell ziyaret sırasında AB'nin çıkarlarını savunmak konusunda başarısız olmuştur." ifadesini kullandı.

Milletvekilleri, Borrell'in Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a ceza verilmesi nedeniyle AB'nin yaptırım uygulaması konusunu görüşmediği şeklindeki sözlerinin yanlış olduğunu, AB liderlerinin yaptırım çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Lavrov'un basın toplantısında AB'ye yönelik eleştirilerine Borrell'in karşı çıkmadığı, 3 AB ülkesinin diplomatlarının "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri karşısında ziyaretini sonlandırarak kararlı bir sinyal vermediği eleştirilerini yönelten milletvekilleri, mektupta şu görüşlere yer verdi:

"Sayın Borrell'in Moskova'yı ziyaret etme kararındaki yanlış hükümleri ve ziyaretinde AB'nin çıkarları ve değerlerini savunmadaki başarısızlığı AB'nin itibarına ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğinin onuruna ağır hasar vermiştir. Sayın Borrell kendi rızasıyla istifa etmezse AB Komisyonu Başkanının harekete geçeceğine inanıyoruz."

AB Komisyonu sözcüleriyse Ursula von der Leyen'in, Borrell'e Rusya ziyareti hakkında tam destek verdiğini söyledi.


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