Borrell: "Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Gelebilir"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, muhalif lider Alexei Navalny’yi 3,5 yıl hapis cezasına çarptıran Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanabileceği uyarısında bulundu.
Borrell, Vladimir Putin liderliğindeki Rus hükümetini “merhametsiz” ve “otoriter rejim” olarak nitelendirdi.
Borrell bugün Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmasında, geçen hafta Moskova’yı ziyareti sırasındaki temasları sonucunda Rusya’nın Avrupa’dan ve genel olarak Batılı ülkelerden kopma taraftarı olduğunu gözlemlediğini söyledi.
“Rus hükümeti oldukça endişe verici otoriter bir rotada ilerliyor” diyen Borrell, “Demokratik alternatiflerin gelişimi için neredeyse hiç imkan yok. Bu yöndeki tüm girişimleri merhametsizce engelliyorlar” şeklinde konuştu.
“Rusya bizi bölmek istiyor”
Borrell ayrıca Rus hükümeti yetkililerinin demokrasiyi “varoluşsal bir tehdit” olarak gördüklerini söyledi ve “Rusya bizi bölmek istiyor” dedi.
Geçen yıl zehirlenmesinin ardından Almanya’da tedavi altına alınan ve geçen ay Rusya’ya döndüğünde tutuklanarak 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan muhalif lider Navalny ile ilgili kriz, AB’nin Rusya’yla 2014 yılında Kırım’ın Rusya tarafından ilhakından bu yana yaşadığı en büyük kriz olarak yorumlanıyor.
Rusya’da Navalny’ye destek protestolarında binlerce kişi gözaltına alınırken, Rus yönetiminin bu protestolara katıldıkları iddiasıyla Almanya, Polonya ve İsveçli üç diplomatı sınır dışı etme kararı AB’de tepkiyle karşılandı. Rusya’nın adımına karşı Almanya, Polonya ve İsveç de misillemede bulundu. Üç ülkenin her birinde bir Rus diplomatına sınır dışı kararı alınarak ‘istenmeyen kişi’ olarak ilan edildi.
Diplomatik kriz
Rusya’nın bu üç Avrupa ülkesinin diplomatlarını geri gönderme kararı Borrell’in Moskova ziyareti sırasında açıklanmıştı. Ziyareti kapsamında Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile basın toplantısına katılan Borrell daha sonra yaptığı açıklamada, Rus yönetiminin Avrupalı diplomatları sınır dışı etme kararını sosyal medyadaki haberlerden öğrendiğini belirtti.
Birçok Avrupalı milletvekiline göre Kremlin’in bu adımının ardında Borrell’i küçük düşürme ve Batılı ülkelere Rusya’nın iç işlerinden uzak durma uyarısı yapma çabası yatıyor.
En az 81 Avrupalı milletvekili bu gelişme sonrasında Borrell’in istifasını istedi.
Borrell bugünkü konuşmasında Rusya’ya yaptırım uygulama seçeneğinin gündemde olduğunu, bununla ilgili kararın AB ülkeleri yetkililerince alınabileceğini söyledi.
Navalny’nin kurmayları AB’li yetkililerle görüştü
Navalny’nin destekçilerinden Vladimir Ashurkov ile Leonid Volkov dün yaptıkları bir videolu görüşmede, Batılı yetkilileri üst düzey Rus yetkililer, hakimler ve emniyet amirlerine karşı yaptırım uygulamaya çağırdı. Rus hükümeti yetkilileri Ashurkov ve Leonid’i ‘vatana ihanet’ ile suçluyor.
Reuters haber ajansına göre, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden yetkililerin katıldığı görüntülü konferansta konuşan Ashurkov ve Volkov, Rusya hükümeti yetkililerinin yakın çevresindeki kilit işadamları ve emniyet yetkililerinin yaptırımlarla hedef alınması gerektiğini savundu.
İsimlerini açıklamadan Reuters’a konuşan Batılı yetkililerin belirttiğine göre, Volkov ve Ashurkov hedef alınacak kişilere seyahat kısıtlaması ve mali yaptırım da uygulanmasını talep etti.
RIA haber ajansındaki bir habere göre de Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Ashurkov ve Volkov’un videolu görüşmede Avrupalı yetkililerden Rus siyasetine müdahale konusunda talimat aldıklarını iddia etti.