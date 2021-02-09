Borrell: "Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Gelebilir"

Geçen yıl zehirlenmesinin ardından Almanya’da tedavi altına alınan ve geçen ay Rusya’ya döndüğünde tutuklanarak 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan muhalif lider Navalny ile ilgili kriz, AB’nin Rusya’yla 2014 yılında Kırım’ın Rusya tarafından ilhakından bu yana yaşadığı en büyük kriz olarak yorumlanıyor.

Borrell ayrıca Rus hükümeti yetkililerinin demokrasiyi “varoluşsal bir tehdit” olarak gördüklerini söyledi ve “Rusya bizi bölmek istiyor” dedi.

“Rus hükümeti oldukça endişe verici otoriter bir rotada ilerliyor” diyen Borrell, “Demokratik alternatiflerin gelişimi için neredeyse hiç imkan yok. Bu yöndeki tüm girişimleri merhametsizce engelliyorlar” şeklinde konuştu.

Borrell bugün Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmasında, geçen hafta Moskova’yı ziyareti sırasındaki temasları sonucunda Rusya’nın Avrupa’dan ve genel olarak Batılı ülkelerden kopma taraftarı olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Borrell, Vladimir Putin liderliğindeki Rus hükümetini “merhametsiz” ve “otoriter rejim” olarak nitelendirdi.

Rusya’da Navalny’ye destek protestolarında binlerce kişi gözaltına alınırken, Rus yönetiminin bu protestolara katıldıkları iddiasıyla Almanya, Polonya ve İsveçli üç diplomatı sınır dışı etme kararı AB’de tepkiyle karşılandı. Rusya’nın adımına karşı Almanya, Polonya ve İsveç de misillemede bulundu. Üç ülkenin her birinde bir Rus diplomatına sınır dışı kararı alınarak ‘istenmeyen kişi’ olarak ilan edildi.

Diplomatik kriz

Rusya’nın bu üç Avrupa ülkesinin diplomatlarını geri gönderme kararı Borrell’in Moskova ziyareti sırasında açıklanmıştı. Ziyareti kapsamında Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile basın toplantısına katılan Borrell daha sonra yaptığı açıklamada, Rus yönetiminin Avrupalı diplomatları sınır dışı etme kararını sosyal medyadaki haberlerden öğrendiğini belirtti.

Birçok Avrupalı milletvekiline göre Kremlin’in bu adımının ardında Borrell’i küçük düşürme ve Batılı ülkelere Rusya’nın iç işlerinden uzak durma uyarısı yapma çabası yatıyor.

En az 81 Avrupalı milletvekili bu gelişme sonrasında Borrell’in istifasını istedi.