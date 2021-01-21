Borrell: Türkiye ile olumlu hava var, ancak endişemiz sürüyor

Türkiye-AB ilişkilerin geleceği ile ilgili nasıl bir yol haritasının çizileceğine odaklanıldığını aktaran Borrell, "Genel atmosferde bir iyileşme gördük… Doğu Akdeniz’de gerilimin sürdürülebilir bir şekilde düşürülmesi en güçlü beklentimiz" dedi.

Türkiye ile karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkilerin ilerletilmesi ve işbirliğinin tesis edilebilmesini istediklerini söyleyen Borrell, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerinin yeniden başlatılmasından memnuniyet duyduklarını, Kıbrıs’ta da BM çerçevesindeki çözüm müzakerelerinin en kısa zamanda başlamasını umut ettiklerini söyledi.

Josep Borrell, Türkiye ve AB'nin yeni yıla olumlu bir başlangıç yaptıklarını, bu sebeple de Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu Brüksel'de ağırlamakta olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün Brüksel'de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Türkiye-AB ilişkilerindeki olumlu atmosferin sürdürülebilir olmasının önemli olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, Türk tarafının bu bağlamda beklentileri olduğunu aktardı.

Her iki tarafın, ilişkilerde daha olumlu bir iklim yaratmak için siyasi irade ortaya koyduğunu, buna yönelik açıklamaların yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Daha olumlu bir diyalog imkanı sağladık, o nedenle bugün Brüksel'deyim" dedi.

Çavuşoğlu ise Brüksel'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu, iki gün süreyle Brüksel'de gerçekleştireceği görüşmelerin "faydalı ve sonuç odaklı olmasını” temenni ettiğini söyledi.

Türkiye'deki siyasi durumu da görüşmelerde “karşılıklı saygı çerçevesinde, açık bir biçimde” ele alacaklarını kaydeden Borrell, dinamik Türk toplumunun bu diyalogla ilgili beklentileri olduğunun da altını çizdi.

Suriye ve Libya dahil, Doğu Akdeniz’i çevreleyen bölgede de gerilimin azaltılmasını arzu ettiklerini vurgulayan Borrell, bölgesel anlaşmazlıkların çözümlenmesi hedefine işaret etti.

Çavuşoğlu, "Göç mutabakatının güncellenmesi konusunda biz teklifimizi iletmiştik, detaylarını görüşeceğiz. Doğu Akdeniz’de çok taraflı konferans önerimiz olmuştu, bu konferans konusunda atabileceğimiz adımları konuşacağız. Diğer taraftan vize serbestisi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi dahil, önümüzdeki süreçte atabileceğimiz, somut adımları da değerlendireceğiz" diye konuştu.

Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’ı Türkiye'ye davet ettiğini hatırlatarak, "Dostum Josep ile birlikte bu ziyaretin hazırlıklarını da başlatmış olacağız" dedi.

Çavuşoğlu’nun Brüksel temasları kapsamında, cuma günü AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşmesi öngörülüyor. Türk dışişleri bakanının ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geleceği açıklandı.

"Yeni sayfa" açma diplomasisi

Geçen yıl kriz ve gerilimlere sahne olan Türkiye-AB ilişkilerinde bu yılın başında hareketlenen diplomasi trafiği ile tansiyon düşürülmeye çalışılıyor.