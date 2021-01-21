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Borrell: Türkiye ile olumlu hava var, ancak endişemiz sürüyor

21.01.2021 16:32 | Son Güncelleme:
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Borrell: Türkiye ile olumlu hava var, ancak endişemiz sürüyor

Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu ağırlayan AB Yüksek Temsilcisi Borrell, ilişkilerde olumlu bir hava yakalandığını, Türkiye’deki gelişmelerden duydukları endişenin ise sürdüğünü vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün Brüksel'de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde basına açıklama yapan Borrell ve Çavuşoğlu, ilişkilerde yapıcı diyalog hedefine vurgu yaptılar.

Josep Borrell, Türkiye ve AB'nin yeni yıla olumlu bir başlangıç yaptıklarını, bu sebeple de Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu Brüksel'de ağırlamakta olduğunu kaydetti.

Türkiye ile karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkilerin ilerletilmesi ve işbirliğinin tesis edilebilmesini istediklerini söyleyen Borrell, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerinin yeniden başlatılmasından memnuniyet duyduklarını, Kıbrıs’ta da BM çerçevesindeki çözüm müzakerelerinin en kısa zamanda başlamasını umut ettiklerini söyledi.

Sürdürülebilirlik vurgusu

Türkiye-AB ilişkilerin geleceği ile ilgili nasıl bir yol haritasının çizileceğine odaklanıldığını aktaran Borrell, "Genel atmosferde bir iyileşme gördük… Doğu Akdeniz’de gerilimin sürdürülebilir bir şekilde düşürülmesi en güçlü beklentimiz" dedi.

Suriye ve Libya dahil, Doğu Akdeniz’i çevreleyen bölgede de gerilimin azaltılmasını arzu ettiklerini vurgulayan Borrell, bölgesel anlaşmazlıkların çözümlenmesi hedefine işaret etti.

İnsan hakları endişesi

Türkiye'deki siyasi durumu da görüşmelerde “karşılıklı saygı çerçevesinde, açık bir biçimde” ele alacaklarını kaydeden Borrell, dinamik Türk toplumunun bu diyalogla ilgili beklentileri olduğunun da altını çizdi.

Borrell, "Türkiye'deki gelişmelerden duyduğumuz endişe sürüyor" dedi.

Çavuşoğlu: “Olumlu diyalog imkanı sağladık”

Çavuşoğlu ise Brüksel'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu, iki gün süreyle Brüksel'de gerçekleştireceği görüşmelerin "faydalı ve sonuç odaklı olmasını” temenni ettiğini söyledi.

Her iki tarafın, ilişkilerde daha olumlu bir iklim yaratmak için siyasi irade ortaya koyduğunu, buna yönelik açıklamaların yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Daha olumlu bir diyalog imkanı sağladık, o nedenle bugün Brüksel'deyim" dedi.

Türkiye-AB ilişkilerindeki olumlu atmosferin sürdürülebilir olmasının önemli olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, Türk tarafının bu bağlamda beklentileri olduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, "Göç mutabakatının güncellenmesi konusunda biz teklifimizi iletmiştik, detaylarını görüşeceğiz. Doğu Akdeniz’de çok taraflı konferans önerimiz olmuştu, bu konferans konusunda atabileceğimiz adımları konuşacağız. Diğer taraftan vize serbestisi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi dahil, önümüzdeki süreçte atabileceğimiz, somut adımları da değerlendireceğiz" diye konuştu.

Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’ı Türkiye'ye davet ettiğini hatırlatarak, "Dostum Josep ile birlikte bu ziyaretin hazırlıklarını da başlatmış olacağız" dedi.

Çavuşoğlu’nun Brüksel temasları kapsamında, cuma günü AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşmesi öngörülüyor. Türk dışişleri bakanının ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geleceği açıklandı.

"Yeni sayfa" açma diplomasisi

Geçen yıl kriz ve gerilimlere sahne olan Türkiye-AB ilişkilerinde bu yılın başında hareketlenen diplomasi trafiği ile tansiyon düşürülmeye çalışılıyor.

AB, 11-12 Aralık liderler zirvesi kararlarıyla, Doğu Akdeniz’deki gerilimin düşürülmesi beklentisini yinelemiş, AKP Hükümeti'ne Mart ayında yapılacak zirveye kadar gerilime yol açan politikalarına son vermesi için süre tanımış, aksi takdirde yaptırımların genişletileceği uyarısında bulunmuştu. AB, Türkiye'nin gerilimi tırmandıran politikalarına son vermesi ve yapıcı tutum takınması halinde ise Türk Hükümeti ile "pozitif gündemli diyalog" sürecinin başlatılabileceğini duyurmuştu.

Bunu izleyen süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce AB Konseyi Başkanı Michel, ardından da AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve Borrell ile video konferansı gerçekleştirerek, Türkiye'nin ilişkilerde "yeni bir sayfa açma" istediğini aktarmıştı. Ankara’nın attığı bu adımlar üzerine iki taraf arasında diplomasi trafiği hız kazandı.

Reuters, DW/DA, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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