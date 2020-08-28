Borrell: "Türkiye Sondaja Son Vermezse Eylül'de Yaptırım Gelebilir"

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimi azaltmak için diplomatik girişimlerin süreceğini belirten Borrell, bunların sonuç vermemesi ve Türkiye’nin sondajları sürdürmesi durumunda, 24 Eylül’de düzenlenecek AB Zirvesi’nde Türkiye’ye yönelik yaptırımların kararlaştırılabileceğini duyurdu. Olası yaptırımların, sondaj çalışmalarına katılan Türkiye'ye ait gemileri kapsayabileceğini açıklayan Borrell, Türk gemilerinin Avrupa Birliği üyesi ülkelerin limanlarını kullanmalarının yasaklanabileceğini, ayrıca sondaj çalışmalarıyla bağlantılı isimlere de AB’ye giriş yasağı getirilebileceğini ekledi.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Berlin’de düzenlenen toplantısının kapanış gününde de Doğu Akdeniz'de yaşanan anlaşmazlık gündemi belirledi. Toplantıdan Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın istediği Türkiye’ye yaptırım kararı çıkmadı. Ancak toplantının ardından bir açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'yi bölgede tek taraflı eylemlerden kaçınması konusunda uyardı.

AB Şubat ayında Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iki yöneticisini yaptırım listesine almış, AB’deki mal varlıklarının da dondurulmasına karar vermişti.

Toplantının ardından bir açıklama da Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas’dan geldi. Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye ile olan ilişkilerin zorlu bir dönemden geçtiğini ifade eden Maas, "AB bakanlarının Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la dayanışma içinde olduğunu, buna rağmen Türkiye ile yapıcı nitelikli diyaloğu sürdürerek, diplomasiye şans tanımak istediklerini" söyledi. Maas, bundan sonraki süreçte Türkiye’nin provokatif eylemlere girişmemesi gerektiğini de belirtti.

Toplantının ilk bölümünde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin sondaj çalışmalarına tepkisiz kalınmasını kabul etmeyeceğini söyleyerek, AB'nin yaptırım kararları almasını "mutlak bir zorunluluk" olarak tanımladı. Dendias, "Yunanistan AB’nin dayanışmasını bekliyor" şeklinde konuştu. Dün de Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’ye yaptırım olmazsa, AB toplantısında Belarus’la ilgili alınacak yaptırım kararlarını veto edeceğini açıklamıştı. Her iki bakanın, yaptırımlarla ilgili kararın 24 Eylül’e ertelenmesine, Maas’ın ikna turlarının ardından yeşil ışık yaktıkları haberi alındı.