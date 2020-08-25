Borrell Türkiye'ye Yaptırımdan Kaçınmaya Çalışıyor

Avrupa'nın gündeminde bu hafta Doğu Akdeniz ve Türkiye var. Avrupa Birliği Savunma Bakanları ve hemen ardından Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, dönem başkanı Almanya'nın ev sahipliğinde Berlin'de toplanacak. Gayriresmi yapılacak toplantılarda, Türkiye ve AB ilişkileri ile Doğu Akdeniz krizi en ağırlıklı dosyalardan birisi olacak. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, zirve öncesi Türkiye'ye olası bir yaptırımdan kaçınmaya çalıştıkları mesajını vererek, "Benim rolüm ateşe körükle gitmek değil, gerilimi arttırmaktan kaçınmak" dedi. AB Savunma Bakanları'nın 26-27 Ağustos tarihlerinde yapılacak gayriresmi toplantısına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katılacak. Stoltenberg toplantı öncesi Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de bir araya gelecek. Avrupa ortak savunma ve güvenlik politikalarının tartışılacağı her iki toplantıya Türkiye, Rusya ve Belarus katılacak. Ardından 27-28 Ağustos tarihlerinde Dışişleri Bakanları bir araya gelecek. Geçen hafta video konferans yöntemiyle yapılan AB liderler zirvesinin ardından AB Konsey Başkanı Charles Michel, "AB'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a tam destek verdiğini, Türkiye Doğu Akdeniz'deki provokatif adımlardan vazgeçmezse her türlü yaptırım olasılığının masada olacağını, Josep Borrell'in Türkiye'ye uygulanacak yaptırım önerilerini hazırlayacağını" duyurmuştu.

İspanyol El Pais gazetesine söyleşi veren Josep Borrell ise, Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda bir çalışma hazırlayacağını ancak "bu çalışmada amacının yaptırımdan kaçınmak olduğunu" dile getirdi. Borrell, "Türkiye ile Yunanistan arasında silahlı bir çatışma riski var mı?" sorusuna, "Çok gergin bir durum. Bu yaz yaptığımız Dışişleri Konseyi'nde en çok sözü edilen üç şey, Yunanistan ve Kıbrıs ile dayanışma, gerilimi azaltma ve müzakere oldu. Türkiye ile işler daha da kötüye gidiyor, ilişkiyi yeniden inşa etmemiz gerekiyor ve bu ancak müzakere yoluyla yapılabilir" yanıtını verdi. Borrell, AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağı sorusunu da, "Konsey benden bir dizi olası yaptırım sunmamı istedi. Hali hazırda bazı sondaj şirketi yöneticilerine yaptırımlar zaten var. İşler düzelmezse harekete geçmemiz gerekecek ama bundan kaçınmaya çalışıyoruz. Benim yangına körükle gitmek değil, gerilimi arttırmaktan kaçınmak" şeklinde yanıt verdi. "Ayaklarınız yere basarken, başınızı göğe uzatamazsınız"