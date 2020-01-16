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  4. Borrell ve Zarif telefonda görüştü

Borrell ve Zarif telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2020 16:24 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları sözcüsü Peter Stano, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları sözcüsü Peter Stano, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüşme yaptığını açıkladı.Sözcü Stano, görüşmede her iki tarafın da yakın bir gelecekte yüz yüze görüşmek üzere mutabık kaldıklarını bildirdi.

AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları sözcüsü Peter Stano, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları sözcüsü Peter Stano, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüşme yaptığını açıkladı.
Sözcü Stano, görüşmede her iki tarafın da yakın bir gelecekte yüz yüze görüşmek üzere mutabık kaldıklarını bildirdi. Stano, “Görüşmenin Brüksel’de AB’nin ev sahipliğin de mi, yoksa başka bir zirve kapsamında mı olacağı ise kesinleşmedi. Şunu söyleyebilirim ki son derece yapıcı ve samimi bir görüşme oldu” ifadelerini kullandı.
Stano, “Telefon görüşmesinde AB ve nükleer anlaşmada taraf olan üç ülke adına nükleer anlaşmaya dönülmesine verdiğimiz önem izah edilmiştir” şeklinde konuştu. Görüşmede, bölgede yaşanan son gelişmeler ve genel olarak Orta Doğu’nun konuşulduğunu belirten Stano, “AB’nin daha fazla tansiyon istemediği, bizzat İran Dışişleri Bakanına iletildi” ifadelerini kullandı.
İran’ın nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurması üzerine AB diplomasi girişimlerini hızlandırmış ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Brüksel’e davet edilmişti.
Bu sabah gerçekleştirilen telefon görüşmesinde AB’nin davetine doğrudan olumlu cevap verilmemesi nedeniyle AB’nin önerdiği ara buluculuk rolünün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise bilinmiyor.

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