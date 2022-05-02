BORSA AÇIK MI? Ramazan Bayramı'nda borsa çalışıyor mu, açık mı, kaça kadar açık? 2-3-4 Mayıs 2022

Borsa açık mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Kamu kurumları izli, öte yandan banka ve noterlerin yanı sıra kargo, eczane gibi dükkanların 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacağı bildirildi. Peki Borsa açık mı?Ramazan Bayramı'nda borsa çalışıyor mu, açık mı, kaça kadar açık? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

BORSA AÇIK MI?

Borsa, Ramazan Bayramı dolayısıyla 2 Mayıs Pazartesi günü kapalıdır.

BORSA İSTANBUL BAYRAM BOYUNCA KAPALI MI? 2-3-4 MAYIS 2022

Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı'nda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Bayram tatili dahilinde kamu kurumları için pazartesi-salı-çarşamba gününün resmi tatil olması dolayısıyla BİST özel bankaların tatil durumunu takip edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarını sürdürecek.



