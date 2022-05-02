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BORSA AÇIK MI? Ramazan Bayramı'nda borsa çalışıyor mu, açık mı, kaça kadar açık? 2-3-4 Mayıs 2022

02.05.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa açık mı? sorusunun yanıtı, 2 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başlayan Ramazan Bayramı dolayısıyla merak konusu oldu. Vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Borsa açık mı? Ramazan Bayramı'nda borsa çalışıyor mu, açık mı, kaça kadar açık? İşte detaylar...

BORSA AÇIK MI? Ramazan Bayramı'nda borsa çalışıyor mu, açık mı, kaça kadar açık? 2-3-4 Mayıs 2022

Borsa açık mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Kamu kurumları izli, öte yandan banka ve noterlerin yanı sıra kargo, eczane gibi dükkanların 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacağı bildirildi. Peki Borsa açık mı?Ramazan Bayramı'nda borsa çalışıyor mu, açık mı, kaça kadar açık? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

BORSA AÇIK MI?

Borsa, Ramazan Bayramı dolayısıyla 2 Mayıs Pazartesi günü kapalıdır.

BORSA İSTANBUL BAYRAM BOYUNCA KAPALI MI? 2-3-4 MAYIS 2022

Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı'nda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Bayram tatili dahilinde kamu kurumları için pazartesi-salı-çarşamba gününün resmi tatil olması dolayısıyla BİST özel bankaların tatil durumunu takip edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarını sürdürecek.

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Ramazan Bayramı Borsa İstanbul
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