BORSA AÇIK MI? Ramazan Bayramı'nda borsa çalışıyor mu, açık mı, kaça kadar açık? 2-3-4 Mayıs 2022

Borsa açık mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Kamu kurumları izli, öte yandan banka ve noterlerin yanı sıra kargo, eczane gibi dükkanların 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacağı bildirildi. Peki Borsa açık mı?Ramazan Bayramı'nda borsa çalışıyor mu, açık mı, kaça kadar açık? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
Borsa, Ramazan Bayramı dolayısıyla 2 Mayıs Pazartesi günü kapalıdır.
Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı'nda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Bayram tatili dahilinde kamu kurumları için pazartesi-salı-çarşamba gününün resmi tatil olması dolayısıyla BİST özel bankaların tatil durumunu takip edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarını sürdürecek.
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