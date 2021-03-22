Borsa bu yılın kazançlarını geri verdi: Son 8 yılın en sert düşüşü

Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişimin ardından ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Naci Ağbal, Cuma akşamı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TCMB başkanlığı görevinden alınmış, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirilmişti.

Bloomberg HT'nin haberine göre BIST 100 endeksi günü yüzde 9,79 düşüşle 1,379 puandan tamamladı.

2013 yılından beri kaydedilen en sert düşüş olan bu gerilemeyle endeks 2021 yılının kazançlarını sildi.

Güne sert satışla başlayan endekste ilk kez endeks bazlı devre kesici sistem uygulamaya alındı.

Ağustos 2020'de BIST 100'deki ani hareketlere karşı otomatik devre kesici uygulaması tanıtılmıştı.

Bugünkü hareketle birlikte bu uygulama ilk kez devreye girdi, seansta iki kez işlemlere geçici ara verildi.

Hisselerde taban seviyeler görüldü

Güne yüzde 6,65 düşüşle başlayan BIST 100 endeksinde kayıplar, hızla yüzde 9,5'lerin üzerine çıktı.

Öğle vakitlerinde kayıplar bir miktar azalsa da kapanışa doğru yine taban seviyeler görüldü.